США заявили об ударах по 300 целям в Иране за неделю

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о завершении третьей волны ударов по Ирану. Там добавили, что во время трех серий атак, которые были совершены с начала недели, Соединенные Штаты поразили более 300 целей в Иране.

«Силы США (во время третьей серии ударов,— "Ъ") поразили приблизительно 140 иранских военных целей точечными боеприпасами, запущенными с базирующихся на земле и в море истребителей, дронов и судов ВМС»,— указано в сообщении CENTCOM.

Среди целей ударов перечислены места хранения иранских ракет и БПЛА, склады боеприпасов, коммуникационные сети, береговые пункты наблюдения. Как добавили в CENTCOM, атака совершена для того, чтобы «снизить возможность Ирана атаковать коммерческие суда».

Ранее Иран объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Кроме того, иранская сторона сообщила о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь пролив. CENTCOM сообщил, что контейнеровоз GFS Galaxy получил серьезные повреждения в результате удара. В ответ Соединенные Штаты начали третью волну ударов по Ирану. Позднее иранская сторона запустила ракеты и БПЛА по американским объектам в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Кувейте и Иордании.