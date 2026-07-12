США заявили об ударах по 300 целям в Иране за неделю
Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о завершении третьей волны ударов по Ирану. Там добавили, что во время трех серий атак, которые были совершены с начала недели, Соединенные Штаты поразили более 300 целей в Иране.
«Силы США (во время третьей серии ударов,— "Ъ") поразили приблизительно 140 иранских военных целей точечными боеприпасами, запущенными с базирующихся на земле и в море истребителей, дронов и судов ВМС»,— указано в сообщении CENTCOM.
Среди целей ударов перечислены места хранения иранских ракет и БПЛА, склады боеприпасов, коммуникационные сети, береговые пункты наблюдения. Как добавили в CENTCOM, атака совершена для того, чтобы «снизить возможность Ирана атаковать коммерческие суда».
Ранее Иран объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Кроме того, иранская сторона сообщила о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь пролив. CENTCOM сообщил, что контейнеровоз GFS Galaxy получил серьезные повреждения в результате удара. В ответ Соединенные Штаты начали третью волну ударов по Ирану. Позднее иранская сторона запустила ракеты и БПЛА по американским объектам в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, Кувейте и Иордании.
Эскалация между США и Ираном обострилась из-за инцидентов в Ормузском проливе. Так, 8 июля 2026 года военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали три коммерческих судна в Ормузском проливе, включая катарский и эмиратский газовозы, а также саудовский танкер. Эти действия были восприняты как прямое нарушение режима прекращения огня. В ответ на это Центральное командование ВС США нанесло удары по 80 иранским целям на побережье, включая пусковые установки зенитных ракетных комплексов, противокорабельные ракеты, системы берегового наблюдения, точки запуска беспилотников и портовые сооружения вблизи Ормуза. Кроме того, США аннулировали послабления в нефтяных санкциях, запретив новые сделки с иранской нефтью.
Иран в свою очередь объяснил атаки на суда тем, что они не согласовали свой проход с иранской стороной и объявил, что американские корабли больше не имеют права заходить в Персидский залив. В ответ на американские удары Иран нанес ответные удары по 85 военным объектам в регионе, используемым американскими военнослужащими, включая порт Салман в Бахрейне и военный аэропорт Али аль-Салем в Кувейте. Также КСИР отчитался об уничтожении американского беспилотника MQ-9. Иран ранее также атаковал нефтяной танкер Skylight в районе Ормузского пролива, чтобы подтвердить серьезность своих намерений.
Военная операция между США (и их союзником Израилем) и Ираном началась 28 февраля 2026 года. В ходе этой операции, которую американское руководство назвало «Эпическая ярость», Пентагон впервые применил собственные дроны-камикадзе LUCAS, сконструированные благодаря обратной инженерии иранских беспилотников Shahed. В массированных ударах по Ирану также использовались ракеты Tomahawk. Удары США по Ирану серьезно нарушают цели и принципы устава ООН и международного права, обостряя напряженность на Ближнем Востоке.
За время конфликта с Ираном потери ВС США к 10 апреля 2026 года составили 13 погибших и 380 раненых военнослужащих. Американская разведка считает, что Иран еще не принял решения о создании ядерного оружия. При этом высокопоставленные представители американской разведки заявляли, что руководство Ирана, скорее всего, примет такое решение, если военные силы США атакуют иранский объект по обогащению урана в Фордо.