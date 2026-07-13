Один человек погиб и четверо пострадали при ударах США по Ирану
При ударе США по насосной станции в провинции Хузестан на западе Ирана погиб мужчина, сообщает IRNA. Еще четыре человека пострадали. Других подробностей о последствиях удара агентство не приводит
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о начале новой серии ударов по территории Ирана. Соединенные Штаты утверждают, что удары направлены на «снижение возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда». Тегеран в ответ заявил о запуске БПЛА и ракет по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.
Последние удары США по Ирану, повлекшие за собой жертвы и ранения, произошли в контексте продолжающейся эскалации. Так, 8 июля США нанесли удары по Ирану в качестве ответа на атаку Ираном нескольких судов в Ормузском проливе. В ответ Иран атаковал американские базы. В это время действовал режим прекращения огня, пролонгированный американо-иранским меморандумом от 17 июня, который по заявлению американского чиновника, теперь, "как минимум, временно расторгнут".
Это не первый случай, когда США наносят удары по территории Ирана. Например, в июне 2025 года США наносили удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогдашний президент США Дональд Трамп подтвердил удары и пригрозил новыми, если Иран не заключит мир. Иран в свою очередь осуждал атаки как грубое нарушение Устава ООН и международного права, оставляя за собой право на ответные действия, которые могут включать использование беспилотников.