На юге Ирана прозвучали взрывы
Взрывы вновь прозвучали на юге Ирана — в городах Сирик, Бендер-Аббас, Джаск и на острове Кешм, передают местные СМИ.
Центральное командование ВС США заявило, что по приказу Дональда Трампа вооруженные силы страны начали новую серию ударов по Ирану. «ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив»,— указано в сообщении командования в соцсети X.
11 июля Иран объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Власти страны также сообщили о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь пролив. США заявили, что контейнеровоз GFS Galaxy получил серьезные повреждения в результате удара, и нанесли удары по территории Ирана. В ответ иранская сторона запустила ракеты и БПЛА по объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз и ныне там».
Эскалация конфликта вокруг Ормузского пролива, в рамках которой Иран 11 июля объявил о его закрытии, предшествовала серии военных действий со стороны США и Израиля против Ирана, начавшихся 28 февраля 2026 года. Эти совместные операции, названные США «Эпической яростью», а Израилем «Рычанием льва», официально преследовали цели смены власти в Иране, предотвращения получения им ядерного оружия и уничтожения его военного потенциала. При этом Иран атаковал американские авиабазы на Ближнем Востоке, расположенные в ОАЭ, Ираке, Иордании и Бахрейне, а также объекты в Израиле, в том числе по данным иранской стороны, использовал ракеты и БПЛА для ударов по объектам США.
Напряженность вокруг Ормузского пролива усиливалась на фоне неоднократных атак Ирана на американские эсминцы и торговые суда, а также энергетические объекты в ОАЭ. США и Израиль неоднократно заявляли о намерении обеспечить безопасность судоходства в проливе, угрожая военными мерами и продолжая морскую блокаду Ирана. Конфликт между США и Ираном остается не урегулированным, несмотря на попытки переговорного процесса, поскольку ключевые вопросы, такие как судьба ядерной программы Ирана и условия открытия Ормузского пролива, остаются спорными.
Ситуация в Ормузском проливе имеет критическое значение, так как он является стратегически важным морским путем для мировых поставок нефти и газа. Блокирование пролива Ираном и последовавшие за этим военные действия уже привели к сокращению трафика коммерческих судов и росту цен на нефть. Продолжение или эскалация конфликта в регионе может привести к дальнейшей дестабилизации мировой экономики и энергетического рынка.