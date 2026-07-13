На юге Ирана прозвучали взрывы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эскалация конфликта вокруг Ормузского пролива, в рамках которой Иран 11 июля объявил о его закрытии, предшествовала серии военных действий со стороны США и Израиля против Ирана, начавшихся 28 февраля 2026 года. Эти совместные операции, названные США «Эпической яростью», а Израилем «Рычанием льва», официально преследовали цели смены власти в Иране, предотвращения получения им ядерного оружия и уничтожения его военного потенциала. При этом Иран атаковал американские авиабазы на Ближнем Востоке, расположенные в ОАЭ, Ираке, Иордании и Бахрейне, а также объекты в Израиле, в том числе по данным иранской стороны, использовал ракеты и БПЛА для ударов по объектам США.

Напряженность вокруг Ормузского пролива усиливалась на фоне неоднократных атак Ирана на американские эсминцы и торговые суда, а также энергетические объекты в ОАЭ. США и Израиль неоднократно заявляли о намерении обеспечить безопасность судоходства в проливе, угрожая военными мерами и продолжая морскую блокаду Ирана. Конфликт между США и Ираном остается не урегулированным, несмотря на попытки переговорного процесса, поскольку ключевые вопросы, такие как судьба ядерной программы Ирана и условия открытия Ормузского пролива, остаются спорными.

Ситуация в Ормузском проливе имеет критическое значение, так как он является стратегически важным морским путем для мировых поставок нефти и газа. Блокирование пролива Ираном и последовавшие за этим военные действия уже привели к сокращению трафика коммерческих судов и росту цен на нефть. Продолжение или эскалация конфликта в регионе может привести к дальнейшей дестабилизации мировой экономики и энергетического рынка.