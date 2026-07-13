Стоимость нефти растет из-за эскалации на Ближнем Востоке
Цены на нефть подскочили после ударов Ирана по странам Ближнего Востока в ответ на атаки США. Взаимные удары поставили под угрозу поставки энергоносителей через Ормузский пролив, сообщает Reuters.
К 02:11 мск фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,08% — до $78,35 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 3,09% — до $73,62 за баррель.
11 июля США объявили о завершении третьей волны ударов по Ирану, заявив о поражении более 300 целей. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали ракетами и БПЛА американские военные объекты в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане.
Эскалация на Ближнем Востоке и взаимные удары между США и Ираном стали главной причиной роста цен на нефть. Ранее, 22 июня 2025 года, ВВС США наносили массированные удары по ядерным объектам Ирану, на что Исламская республика обещала ответить. После этого стоимость нефти Brent впервые с января превысила 80 долларов за баррель. В середине июня 2025 года произошел обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном, что также привело к росту котировок Brent на спот-рынке до 76,3 долларов за баррель.
В ходе предыдущих фаз конфликта, в ночь на 11 июня 2026 года, США нанесли удары по Ирану, выпустив 49 ракет Tomahawk. В ответ Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов и атаковал 18 американских объектов на Ближнем Востоке. Эти события также приводили к росту цен на нефть Brent, достигая 94 долларов за баррель. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, что оказывает постоянное влияние на мировые цены на нефть.