«РИА Новости»: Турция обсуждает возобновление переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает возобновление переговоров по Украине с лидерами западных стран. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве.

По словам собеседника издания, возобновление переговорного процесса — приоритетный вопрос для господина Эрдогана.

Российско-украинские переговоры проходили в Стамбуле летом прошлого года. В мае этого года в МИД России сообщали, что украинская сторона не сообщала о готовности возобновить диалог.

Последние переговоры России и Украины прошли при посредничестве США в феврале в Абу-Даби. Турция заявляла о готовности предоставить площадку для новых возможных переговоров.