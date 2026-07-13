«РИА Новости»: Турция обсуждает возобновление переговоров по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает возобновление переговоров по Украине с лидерами западных стран. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве.
По словам собеседника издания, возобновление переговорного процесса — приоритетный вопрос для господина Эрдогана.
Российско-украинские переговоры проходили в Стамбуле летом прошлого года. В мае этого года в МИД России сообщали, что украинская сторона не сообщала о готовности возобновить диалог.
Последние переговоры России и Украины прошли при посредничестве США в феврале в Абу-Даби. Турция заявляла о готовности предоставить площадку для новых возможных переговоров.
Турция активно участвует в посредничестве с начала конфликта, предлагая свою площадку для переговоров и обсуждая мирные инициативы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о важности установления справедливого и прочного мира на Украине, и прикладывал усилия для урегулирования конфликта. В мае 2025 года министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что российская сторона предлагала встретиться для обсуждения меморандумов о прекращении огня, и Турция консультировалась с Украиной по этому вопросу. Отмечалось, что договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, могли бы стать основой для урегулирования конфликта с учётом актуальных корректив.