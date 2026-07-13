Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось до 4 490

Число погибших из-за двух землетрясений, которые произошли в Венесуэле 24 июня, увеличилось до 4490 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Количество пострадавших не изменилось — ранены 16 740 человек.

Кроме того, почти 18 тыс. человек остались без жилья. 6,4 тыс. человек были спасены из-под завалов. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили значительные повреждения.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 в Венесуэле стали наиболее мощными за последние 100 лет. Сильнее всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. Разрушения также зафиксированы в Каракасе, в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.

Подробнее — в материале «Ъ» «Семь бед без ответа».