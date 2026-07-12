Теннисист Синнер второй раз подряд выиграл Wimbledon

Составлено ИИ-Ассистентъ

За победу над Александром Зверевым, Янник Синнер получил свой пятый титул на мейджорах. Этот Wimbledon был важным для Синнера, так как его реноме суперзвезды, претендующей на десятилетнее доминирование, могло быть подорвано из-за предыдущих поражений. В прошлом году Синнер также стал чемпионом Wimbledon, одолев в финале Карлоса Алькараса. Синнер — действующая первая ракетка мира, и его беспроигрышная серия с учетом прошлого года составляет уже 20 матчей.

Для Александра Зверева выход в финал Wimbledon стал первым в карьере, хотя он имеет опыт участия в пятисетовых финалах других турниров Большого шлема, таких как US Open и Roland Garros. Зверев является ближайшим преследователем Синнера в рейтинге ATP, занимая второе место, и до турнира имел четыре победы в шести личных встречах с ним. На этом Wimbledon Зверев подошел к финалу с уверенностью, так как ранее завоевал титул Roland Garros.