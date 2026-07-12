Травяная реновация

В главном матче Wimbledon, завершившегося в Лондоне, итальянец Янник Синнер в четырех партиях переиграл Александра Зверева из Германии. Таким образом, 24-летний итальянец защитил свой прошлогодний титул. Для Синнера, который не побеждал на турнирах Большого шлема ровно двенадцать месяцев, этот триумф на мейджорах стал пятым. Новоиспеченный чемпион уверенно лидирует и в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), и в классификации по очкам, набранным в этом году.

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Фото: Toby Melville / Reuters Янник Синнер

Фото: Toby Melville / Reuters

Этот Wimbledon был для Янника Синнера крайне важным турниром. Отдай итальянец титул Александру Звереву или кому-то еще, и его реноме суперзвезды, которая претендует на десятилетнее доминирование в теннисе, скорее всего, было бы подорвано. Ведь несмотря на блестящие результаты Синнера на «мастерсах», где с ноября по май он одержал рекордные шесть побед подряд, его предыдущий триумф на турнирах Большого шлема состоялся именно в Лондоне еще год назад. После этого Синнер почти без вариантов уступил Карлосу Алькарасу в финале прошлогоднего US Open, в январе потерпел от ветерана Новака Джовича болезненное поражение в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, а в мае оконфузился на Roland Garros, где внезапно ощутил полное бессилие в матче второго круга против аргентинца Хуана Мануэля Серундоло.

В общем, на английской траве Синнеру, как большому чемпиону, требовалась своеобразная реновация, и он произвел ее, хотя после стартовой встречи с сербом Миомиром Кецмановичем, по поводу реализации этой задачи имелись серьезные сомнения. А вот дальше дело пошло веселее. В пяти следующих матчах, в том числе против 39-летнего Джоковича, лидер мирового рейтинга не отдал ни одной партии, и к финалу против Александра Зверева подошел явным фаворитом.

Нынешний Зверев, впрочем, хотя и не побеждал ни разу лидеров рейтинга АТР на мейджорах, тоже не лыком шит.

Недавнее покорение Roland Garros позволило немецкому асу мяча и ракетки нарастить такой запас уверенности в своих силах, что поначалу никакой Синнер был ему не страшен.

Первый сет получился абсолютно равным: до тай-брейка соперники выиграли на чужих подачах по восемь очков. Синнер, правда, в восьмом гейме имел брейк-пойнт после зверевской двойной ошибки, но в тот важный момент не принял вторую подачу. На тай-брейке же Синнер до поры до времени идеально подавал, в то время как Зверев, отменно выглядевший на задней линии, завершил в свою пользу несколько очень острых розыгрышей, в том числе самый интересный — при счете 5:5. Решающее же очко он добыл, приняв первую подачу итальянца, завязав обмен ударами и идеально пробив справа навылет.

Во второй партии баланс сил вроде бы сохранялся, но на корте стали происходить едва заметные изменения. Звереву, у которого продолжал хорошо получаться острый удар справа, становилось все труднее оставаться на пике своих возможностей, а Синнер, даже временами срывавший прием второй подачи, по-прежнему сохранял высочайший уровень. Второй тай-брейк стал логическим продолжением двенадцатого гейма, в котором Звереву слегка не повезло на приеме. Синнер сразу повел — 4:0, вскоре уравнял положение в матче, и сенсация, замаячившая было на горизонте, снова резко отдалилась.

Третий сет стал для Зверева сетом упущенных возможностей.

Точнее, возможность эта была одна — в седьмом гейме, когда у Синнера временно снизилась концентрация внимания и ему впервые пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Именно тогда произошла маленькая драма. Немецкому теннисисту опять изменила удача, причем очень сильно. По ходу обмена ударами у Зверева, пытавшегося совершить ускорение, поехала нога, и он неприятно упал, схватившись за правое колено. Синнер подошел к сопернику, помог ему подняться, но вскоре оставил гейм за собой. А потом взял чужую подачу в восьмом гейме, по ходу которого Зверев комфортно вел 40:15. Причем там поскользнулся уже Синнер, успевший вовремя подняться и довести розыгрыш брейк-понта до нужного ему исхода. Звереву после этого оставалось лишь с досады бросить ракетку. В девятом гейме шансов на ответный брейк у него не было.

И все-таки Зверев не терял надежды до самого конца. В начале четвертой партии он снова усилил подачу, да и на приеме создавал Синнеру ощутимые проблемы. Но итальянца было уже не остановить. Он продолжал демонстрировать свой фирменный, не самый эффектный, но крайне рациональный и продуктивный теннис, с которым даже очень классному оппоненту в этот день было не совладать. В седьмом гейме Зверев отыграл два брейк-пойнта, но на третьем у Синнера в очередной раз прошел великолепный удар справа по линии. Им же итальянец в десятом гейме реализовал и первый же матчбол — после того, как в предыдущем розыгрыше он снова падал и вставал, а затем обводил Зверева ювелирным ударом слева по диагонали.

В итоге — 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 за 3 часа 46 минут. Так и не сумев добыть хотя бы один брейк, Зверев допустил гораздо больше брака, сделав 45 невынужденных ошибок против 25 у Синнера и уступил ему по количеству очков, выигранных активными ударами — 49 против 58.

Это шестой титул Синнера в этом году и 30-й — за карьеру. У Алькараса, который хотя и не выступает с апреля из-за травмы правого запястья, но по-прежнему считается главным конкурентом Синнера в борьбе за звание короля мужского тенниса, турнирных побед всего 26, хотя по титулам на мейджорах преимущество у испанца — 7 против 5. Однако есть ощущение что поспорить с итальянцем за первую строчку мировой классификации в этом году Алькарасу уже не удастся. Он с января набрал 3650 рейтинговых очков, а у Синнера их уже 7950. К тому же между ними еще находится Зверев с 6540 баллами.

Евгений Федяков