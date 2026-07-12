В аэропортах Москвы задерживают 47 рейсов из-за непогоды и ограничений на полеты

В аэропортах Москвы более чем на два часа задержали 47 рейсов из-за грозы и ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

С начала суток в воздушных гаванях Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили более 900 рейсов, отметили в ведомстве. 32 самолета совершили посадку на запасных аэродромах.

Аэропорты задействовали дополнительный персонал для поддержки пассажиров. Они могут по запросу получить коврики и матрасы. Кроме того, для пассажиров работают питьевые фонтанчики, кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка.

Ситуация в аэропортах Москвы находится на особом контроле Минтранса и Росавиации, отметили в ведомстве. На месте работают инспекторы Ространснадзора.

Вчера и сегодня в Москве прошли сильные дожди и грозы. По прогнозам Центра погоды «Фобос», за воскресенье и понедельник выпадет еще 42% июльской нормы осадков. «Аэрофлот» сообщал о задержках и отменах нескольких рейсов из-за грозового фронта в Московском регионе.