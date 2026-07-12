«Аэрофлот» отменил часть рейсов из-за непогоды в Москве

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) задержала и отменила несколько рейсов из-за грозового фронта в Московском регионе. Сообщение опубликовала пресс-служба корпорации.

«Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлена на запасные аэродромы», — сообщили также в компании. Они вылетят в пункт назначения после дозаправки и улучшения в столице погодных условий. Транзитных пассажиров «Аэрофлот» бесплатно переоформит на ближайшие стыковочные рейсы.

Компания рекомендовала пассажирам заранее проверять статус своих рейсов и не приезжать в аэропорт в случае отмены. На время ожидания вылета в воздушных гаванях предоставят обслуживание.

Сильные дожди и грозы прошли 11 июля в Москве. Интенсивные осадки отмечались на западе и северо-западе столицы и в центре города. По данным Центра погоды «Фобос», ливни в регионе продолжатся — за воскресенье и понедельник выпадет еще 42% июльской нормы осадков.