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«Аэрофлот» отменил часть рейсов из-за непогоды в Москве

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) задержала и отменила несколько рейсов из-за грозового фронта в Московском регионе. Сообщение опубликовала пресс-служба корпорации.

«Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлена на запасные аэродромы», — сообщили также в компании. Они вылетят в пункт назначения после дозаправки и улучшения в столице погодных условий. Транзитных пассажиров «Аэрофлот» бесплатно переоформит на ближайшие стыковочные рейсы.

Компания рекомендовала пассажирам заранее проверять статус своих рейсов и не приезжать в аэропорт в случае отмены. На время ожидания вылета в воздушных гаванях предоставят обслуживание.

Сильные дожди и грозы прошли 11 июля в Москве. Интенсивные осадки отмечались на западе и северо-западе столицы и в центре города. По данным Центра погоды «Фобос», ливни в регионе продолжатся — за воскресенье и понедельник выпадет еще 42% июльской нормы осадков.

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Сильные дожди и грозы прошли в Москве

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Под дождь попали участники V Международного фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта «Гидрофлай-фест» в Измайловском парке столицы

Под дождь попали участники V Международного фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта «Гидрофлай-фест» в Измайловском парке столицы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Московский фестиваль танцев в парке «Музеон»

Московский фестиваль танцев в парке «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Ливень на Красной площади

Ливень на Красной площади

Фото: SEFA KARACAN / ANADOLU / AFP

Сцена в парке «Музеон» после дождя

Сцена в парке «Музеон» после дождя

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Горожане у лодочной станции в Москве

Горожане у лодочной станции в Москве

Фото: SEFA KARACAN / ANADOLU / AFP

Посетители парка «Музеон»

Посетители парка «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Кафе в парке «Музеон»

Кафе в парке «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Люди укрываются от дождя в московском метро

Люди укрываются от дождя в московском метро

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Фонтан в парке «Музеон»

Фонтан в парке «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Велосипедист под дождем в столице

Велосипедист под дождем в столице

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Зрители фестиваля «Гидрофлай-фест» в Измайловском парке

Зрители фестиваля «Гидрофлай-фест» в Измайловском парке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Под дождь попали участники V Международного фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта «Гидрофлай-фест» в Измайловском парке столицы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Московский фестиваль танцев в парке «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Ливень на Красной площади

Фото: SEFA KARACAN / ANADOLU / AFP

Сцена в парке «Музеон» после дождя

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Горожане у лодочной станции в Москве

Фото: SEFA KARACAN / ANADOLU / AFP

Посетители парка «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Кафе в парке «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Люди укрываются от дождя в московском метро

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Фонтан в парке «Музеон»

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Велосипедист под дождем в столице

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Зрители фестиваля «Гидрофлай-фест» в Измайловском парке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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