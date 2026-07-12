В авиакатастрофе на Багамах погибли музыканты местной группы

В самолете авиакомпании Flamingo Air, который потерпел крушение на одном из Багамских островов, находились музыканты местной группы The Pond Band и диджей. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на заявление багамского профсоюза музыкантов и представителей развлекательной индустрии. Все находившиеся на борту люди погибли.

«Среди дорогих нам умерших — талантливые и активные члены нашего творческого сообщества, включая участников The Pond Band и диджея»,— говорится в заявлении профсоюза.

10 июля двухмоторный самолет Cessna 402, принадлежавший багамской авиакомпании Flamingo Air, выполнял рейс из аэропорта имени Линдена Пиндлинга в аэропорт Сан-Андрос. На борту находились пилот и девять пассажиров. Как сообщили власти, у самолета, предположительно, возникли технические проблемы, и он упал. Министерство транспорта Багамских островов отозвало у Flamingo Air лицензию на выполнение рейсов на время расследования обстоятельств случившегося.

Ранее в тот же день другой небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air вынужден был вернуться в порт вылета из-за технических проблем. После того как он благополучно приземлился и все пассажиры вышли, самолет загорелся. Этот случай также расследуется.

Алена Миклашевская