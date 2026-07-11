10 человек погибли при крушении самолета на Багамских островах

Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис сообщил о гибели 10 человек при крушении самолета на одном из островов. Об этом сообщает Reuters.

По информации Багамского управления по расследованию авиационных происшествий, двухмоторный самолет Cessna 402, принадлежащий местной авиакомпании Flamingo Air, выполнял рейс из аэропорта Линден Пиндлинг в аэропорт Сан-Андрос. Как сообщили власти, в полете борт, предположительно, столкнулся с техническими трудностями, после чего рухнул.

Комиссар полиции Шанта Ноулз уточнила, что на борту находились пилот и девять пассажиров. Один из летевших в самолете людей первоначально выжил при падении, однако позже скончался от полученных травм.

Министерство транспорта Багамских островов временно отозвало у Flamingo Air лицензию на выполнение рейсов.