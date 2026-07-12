Генсек ООН назвал катастрофой возвращение США и Ирана к полномасштабной войне

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эскалация между США и Ираном, включая взаимные атаки и нарушения соглашений, происходит в контексте уже существующего ближневосточного конфликта, на фоне которого мировое сообщество озабочено возможными последствиями для мировой логистики, энергетической безопасности и международных транспортных коммуникаций. Соглашение о взаимопонимании, подписанное между США и Ираном 17 июня 2026 года при посредничестве Пакистана и Катара, должно было стать основой для переговоров и перемирия, но было нарушено взаимными обстрелами 8 июля 2026 года. США обвиняют Иран в нарушении меморандума и нападениях на суда, в то время как Иран считает действия США нарушением своего суверенитета и меморандума.

Проблема Ормузского пролива является ключевым элементом напряженности. Иран настаивает на совместном с Оманом контроле над проливом и взимании платы за морские услуги, тогда как США и арабские страны Персидского залива не разделяют эту позицию, считая, что Иран не имеет права вводить такую плату. Атаки Ирана на суда в проливе 25 июня 2026 года были вызваны созданием альтернативного маршрута судоходства у берегов Омана, который Тегеран посчитал угрозой своим интересам. Это привело к значительному падению ежедневного трафика через пролив, который до начала конфликта достигал 138 судов в день, а к 1 июля 2026 года сократился до 43.

После эскалации Пакистан и Катар продолжают попытки вернуть США и Иран за стол переговоров. Российский МИД также выражает обеспокоенность и готовность содействовать урегулированию конфликта, призывая США и Израиль отказаться от дальнейших военных действий в регионе. Ситуация на Ближнем Востоке усугубляется присутствием американских военных объектов в странах Персидского залива, которые ранее подвергались иранским обстрелам, и обсуждением США возможности переноса этих баз в более отдаленные уголки региона, включая территорию Израиля.