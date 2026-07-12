С конца апреля из-за атак ВСУ в Энергодаре погибли 11 человек
В Энергодаре с 27 апреля при ударах ВС Украины погибли 11 мирных жителей. Сегодня в городе погибли двое мужчин и две женщины. Об этом рассказал журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев.
По словам господина Лихачева, сегодняшний день — «самый кровавый» за этот период. Кроме погибших четырех человек еще четверо получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Дроны поразили остановку и автомобиль, рассказал глава «Росатома».
«С 27 апреля — с начала масштабной эскалации — это уже одиннадцать погибших гражданских. Число раненых исчисляется десятками», — сообщил Алексей Лихачев.
Он заявил, что сегодняшнее происшествие — «идеальная ситуация» для МАГАТЭ, чтобы доказать приверженность достигнутым два дня назад договоренностям. По словам главы «Росатома», стороны тогда договорились об ускоренном информировании мирового сообщества о рисках и инцидентах на Запорожской АЭС и в Энергодаре.
10 июля гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели очередные консультации в Калининграде. Стороны обсудили безопасность Запорожской АЭС, а также согласились улучшать информационное взаимодействие по обстановке на ЗАЭС и в городе-спутнике Энергодаре.
Энергодар, являясь городом-спутником Запорожской АЭС, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ, что создает угрозу безопасности как города, так и крупнейшей в Европе атомной электростанции. С апреля 2022 года Россия установила контроль над ЗАЭС, и все шесть энергоблоков станции находятся в состоянии «холодного останова».
Атаки на Энергодар включают обстрелы зданий администрации, жилых домов, автозаправок и объектов инфраструктуры с использованием беспилотников и артиллерии. Например, в мае 2026 года дрон ВСУ атаковал трубопровод Запорожской АЭС, а в июне того же года погиб сотрудник станции. Эти действия украинских сил Алексей Лихачев, глава «Росатома», расценивает как «целенаправленную охоту» на персонал ЗАЭС и попытки «расшатать ситуацию», в том числе перед международными переговорами.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отслеживает ситуацию на ЗАЭС с сентября 2022 года, но, несмотря на фиксацию обстрелов и выражение обеспокоенности, часто не указывает виновных в атаках, что вызывает критику со стороны российских властей. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что атаки на ЗАЭС являются «безрассудными» и увеличивают риск ядерной аварии. Обсуждения безопасности ЗАЭС, включая информационное взаимодействие, между "Росатомом" и МАГАТЭ продолжаются.