С конца апреля из-за атак ВСУ в Энергодаре погибли 11 человек

В Энергодаре с 27 апреля при ударах ВС Украины погибли 11 мирных жителей. Сегодня в городе погибли двое мужчин и две женщины. Об этом рассказал журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По словам господина Лихачева, сегодняшний день — «самый кровавый» за этот период. Кроме погибших четырех человек еще четверо получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Дроны поразили остановку и автомобиль, рассказал глава «Росатома».

«С 27 апреля — с начала масштабной эскалации — это уже одиннадцать погибших гражданских. Число раненых исчисляется десятками», — сообщил Алексей Лихачев.

Он заявил, что сегодняшнее происшествие — «идеальная ситуация» для МАГАТЭ, чтобы доказать приверженность достигнутым два дня назад договоренностям. По словам главы «Росатома», стороны тогда договорились об ускоренном информировании мирового сообщества о рисках и инцидентах на Запорожской АЭС и в Энергодаре.

10 июля гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели очередные консультации в Калининграде. Стороны обсудили безопасность Запорожской АЭС, а также согласились улучшать информационное взаимодействие по обстановке на ЗАЭС и в городе-спутнике Энергодаре.