Около 300 БПЛА в течение суток летели в сторону Московского региона

За последние сутки вооруженные силы Украины выпустили в сторону Московского региона около 300 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Большую часть дронов силы ПВО России уничтожили на дальних подступах к столице, сообщил глава города. На подлете к Москве за сутки были сбиты 45 БПЛА.

Минобороны около 12:00 мск отчиталось, что за сутки средства ПВО сбили 585 беспилотников и 11 управляемых авиационных бомб. Об уничтожении первых дронов на подлете к столице стало известно около шести утра. Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и выпускают рейсы только по согласованию.