Около 300 БПЛА в течение суток летели в сторону Московского региона
За последние сутки вооруженные силы Украины выпустили в сторону Московского региона около 300 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
Большую часть дронов силы ПВО России уничтожили на дальних подступах к столице, сообщил глава города. На подлете к Москве за сутки были сбиты 45 БПЛА.
Минобороны около 12:00 мск отчиталось, что за сутки средства ПВО сбили 585 беспилотников и 11 управляемых авиационных бомб. Об уничтожении первых дронов на подлете к столице стало известно около шести утра. Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и выпускают рейсы только по согласованию.
Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Московскую область стали регулярными событиями. Например, по данным на 18 апреля 2026 года, над Москвой было сбито 194 БПЛА, хотя в Московской области 16 человек пострадали, двое из них дети. На 17 мая 2026 года сообщалось о 586 сбитых беспилотниках над регионами России за одну ночь, что считается одной из самых массированных атак. Целью атак, в том числе, становился Московский нефтеперерабатывающий завод.
Похожие инциденты фиксировались и ранее. Так, в августе 2023 года несколько БПЛА были сбиты над Московской областью, некоторые врезались в здания, например, в «Москва-Сити». Эксперты предполагали, что жилые дома могли быть ложными целями, а дроны летели к другим объектам. Обломки беспилотников находили в различных населенных пунктах Одинцовского, Красногорского и Истринского районов Московской области.
В ответ на эти угрозы российские власти, включая Минобороны РФ, постоянно сообщают о перехвате и уничтожении украинских беспилотников над Московским регионом и другими областями. Эти атаки часто приводят к временным ограничениям в работе московских аэропортов, таких как Домодедово и Жуковский, а также к объявлению беспилотной опасности в Московской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что специальные военные действия продолжаются, чтобы исключить такую террористическую угрозу в будущем.