Минобороны сообщило об уничтожении 585 БПЛА за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 585 беспилотников самолетного типа и 11 управляемых авиационных бомб, сообщили в Минобороны РФ.

Утром налету беспилотников подверглась Москва. Об уничтожении первых дронов на подлете к столице стало известно около шести утра. Всего с начала суток силы ПВО сбили 29 летевших на столицу дронов. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и выпускают рейсы только по согласованию.