Медианная цена литра АИ-95 выросла в июле до 77 рублей

Медианная цена на бензин АИ-92 и АИ-95 в России в первой декаде июля заметно увеличилась. По данным аналитиков «Чек Индекса», литр АИ-92 подорожал до 70,5 рубля, а АИ-95 — до 77,5 рубля, при этом рост по сравнению с прошлым годом составил 20% и 24% соответственно.

На фоне подорожания и перебоев с поставками на АЗС меняется и структура спроса. Количество покупок АИ-92 выросло, тогда как продажи АИ-95 и АИ-98 снизились. При этом спрос на дизтопливо, газ и особенно на АИ-100, напротив, увеличился.

Эксперты связывают ситуацию с внеплановыми ремонтами на НПЗ, сезонным спросом и дефицитом топлива в ряде регионов. Власти уже ограничили экспорт бензина, дизтоплива и авиакеросина для всех участников рынка, однако это пока не сняло напряжение на внутреннем рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо пошло в разгон».