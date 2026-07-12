Медианная цена литра АИ-95 выросла в июле до 77 рублей
Медианная цена на бензин АИ-92 и АИ-95 в России в первой декаде июля заметно увеличилась. По данным аналитиков «Чек Индекса», литр АИ-92 подорожал до 70,5 рубля, а АИ-95 — до 77,5 рубля, при этом рост по сравнению с прошлым годом составил 20% и 24% соответственно.
На фоне подорожания и перебоев с поставками на АЗС меняется и структура спроса. Количество покупок АИ-92 выросло, тогда как продажи АИ-95 и АИ-98 снизились. При этом спрос на дизтопливо, газ и особенно на АИ-100, напротив, увеличился.
Эксперты связывают ситуацию с внеплановыми ремонтами на НПЗ, сезонным спросом и дефицитом топлива в ряде регионов. Власти уже ограничили экспорт бензина, дизтоплива и авиакеросина для всех участников рынка, однако это пока не сняло напряжение на внутреннем рынке.
Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо пошло в разгон».
Оптовые цены на бензин начали устойчиво расти с начала лета 2025 года, а в июле 2026 года рост ускорился, при этом котировки АИ-95 и АИ-92 обновили максимумы, установленные еще осенью 2023 года. В июне 2026 года потребительские цены на бензин выросли почти на 7% по сравнению с маем, а с декабря 2025 года — почти на 20%. Отмечается, что маржа независимых АЗС резко сократилась, что привело к убыткам при продаже бензина.
Основными причинами роста цен назывались внеплановые остановки НПЗ, сокращение демпферных выплат, рост внутреннего туризма и грузоперевозок, а также увеличение экспорта. Например, в мае 2026 года производство нефтепродуктов в России упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Власти пытались стабилизировать ситуацию, вводя запреты на экспорт и обращаясь к антимонопольной службе из-за повышения цен.
Ситуация с дефицитом нехваткой топлива особенно остро проявляется в таких регионах, как Крым и Севастополь, где вводились ограничения на продажу бензина и фиксированные цены. Несмотря на попытки регулирования, прогнозируется, что дефицит может распространиться и на другие регионы России, если меры не принесут ожидаемого эффекта.