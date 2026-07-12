Мурат Гассиев взял курс на объединение

Российский супертяжеловес Мурат Гассиев очень убедительно провел первый поединок в только что приобретенном ранге чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В шестом раунде состоявшегося в Москве боя он нокаутировал немца Петера Кадиру. Теперь на повестке у Гассиева выступления, видимо, куда более сложные — против известных бойцов, которые, как и он, стали бенефициарами недавнего отказа короля категории Александра Усика от принадлежавших ему поясов. Российский нокаутер — один и тех, кто будет стремиться объединить их, добыв оказавшийся вакантным лидерский статус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нокаутировав Петера Кадиру (справа) и защитив титул WBA, Мурат Гассиев заявил, что ему нужны все чемпионские пояса

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Нокаутировав Петера Кадиру (справа) и защитив титул WBA, Мурат Гассиев заявил, что ему нужны все чемпионские пояса

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В субботу, 12 июля, Мурат Гассиев очень уверенно справился с почетной задачей. В главном поединке вечера на московской «ВТБ Арене» он, как обычно, внешне не слишком ярко начав бой, проведя пять неброских раундов, в шестом взорвался, потряс Петера Кадиру идеальным коротким апперкотом, а через несколько секунд вынудил рефери остановить бой.

На кону в нем стоял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелой категории. А Гассиев был всего третьим отечественным боксером, которому довелось выйти на ринг в ранге полноценного, без каких-либо оговорок, обладателя чемпионского звания одной из четырех ведущих организаций в этом особенном с точки зрения интереса публики весе. Причем успехи всех его предшественников — Николая Валуева, Олега Маскаева и Султана Ибрагимова — относятся еще к нулевым.

Пояс Мурат Гассиев, который на излете предыдущего десятилетия был чемпионом в предыдущей категории (до 90,7 кг), получил еще до столкновения с Петером Кадиру.

WBA отдала его россиянину, чемпиону регулярному, после того как в июне от всех своих регалий отказался безусловный лидер среди супертяжей Александр Усик, решивший завершить карьеру. А в том, что Гассиев отстоит звание, мало кто сомневался. В его биографии немало побед над бойцами куда более опытными, чем никогда не забиравшийся на такой уровень Кадиру. К тому же у претендента было исключительно мало времени на подготовку к московскому матчу: он заменил травмировавшегося француза Тони Йока всего за полторы недели до него.

Гораздо больше интриги связано с ближайшим будущим Мурата Гассиева. Решение Александра Усика жутко запутало ситуацию в супертяжелом весе. В нем теперь сразу несколько соискателей оставленного украинцем лидерского статуса. Это в первую очередь, разумеется, основные бенефициары его решения — получившие вдруг оказавшиеся вакантными пояса Гассиев и немец Агит Кабайел, которого наградил им Всемирный боксерский совет (WBC). Именно Кабайел должен был стать очередным соперником Усика. Кроме того, есть побитый украинцем дважды, но популярный британец Даниэль Дюбуа, который владеет титулом Всемирной боксерской организации (WBO). Его в свое время Усик не стал защищать. Чемпион Международной боксерской федерации (IBF) пока не определен. Но IBF уже санкционировала бой за него между соотечественником Дюбуа, молодым талантом Мозесом Итаумой и кубинцем Феликсом Санчесом.

Этими именами список не ограничивается. В нем еще как минимум два знаменитых британских ветерана, через которых прошел Усик, взлетая на верхушку иерархии,— Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Оба не растеряли амбиций, а поединок между ними уже находится в стадии согласования условий и выглядит совершенно неизбежным. Как и последующий выход победителя на кого-то из чемпионов.

Мурат Гассиев после победы над Петером Кадиру не скрывал, что его цель — объединение поясов, то есть поединок с кем-то из других чемпионов.

О том, что находящийся в прекрасной форме Гассиев «готов проводить объединительные бои», заявил и глава Международной ассоциации бокса (IBA), устроившей московское шоу, Умар Кремлев. По его словам, IBA может организовать их «в любой точке мира».

Впрочем, следующий поединок россиянина таким вряд ли будет. Всем, кто видел, что происходило после завершения матча Гассиева с Кадиру, наверняка бросилась в глаза его встреча с 42-летним Дереком Чисорой, матерым британским супертяжем, выигрыш у которого прежде считался чем-то вроде знака качества для бойца: значит, может выходить на бой с кем угодно и за какой угодно трофей. А классический обмен взглядами с ним россиянина чересчур прозрачно намекал на то, что по крайней мере приоритетный вариант второго чемпионского боя в супертяжелой категории для Мурата Гассиева определен.

Алексей Доспехов