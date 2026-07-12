Для участия в выборах в Госдуму подали документы 80 кандидатов-самовыдвиженцев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила прием документов от самовыдвиженцев на выборах в Госдуму. Об этом объявил зампред ЦИК Николай Булаев. Всего в таком порядке выдвинулись 80 кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Напоминаем, коллеги, что у нас 80 одномандатников-самовыдвиженцев, — отметил господин Булаев на заседании комиссии (цитата по ТАСС). — Более не будет». Зампред ЦИК также напомнил, что партии должны представить в ЦИК документы для заверения федеральных списков кандидатов и списков по одномандатным округам до 18:00 мск 12 июля.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу. На сегодняшний день все 11 партий, которые могли участвовать в парламентских выборах, подали в ЦИК документы.