Мосбиржа планирует двигаться к круглосуточному режиму торгов
Московская биржа (MOEX: MOEX) планирует расширять время торгов на фондовом и срочном рынках до круглосуточного режима. Об этом рассказал в интервью ТАСС старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Этот тренд уже происходит. И вы абсолютно правы, что доступность 24/7 — это уже целевое состояние сервиса. Мы очень активно изучаем тему расширения времени торгов», — отметил господин Блохин. Он напомнил, что на фондовом и срочном рынках, ориентированных прежде всего на физлиц, уже есть вечерние сессии.
В прошлом году Мосбиржа запустила утренние сессии. Она также поэтапно вводит торги в выходные дни. На фондовом рынке торги уже происходят 17 часов 7 дней в неделю, подчеркнул управляющий директор Мосбиржи.
В ноябре 2025 года гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков сообщал, что переход на торги в круглосуточном режиме будет возможен в течение трех — пяти лет. По его словам, это потребует глубокой переработки технологий и программного обеспечения со стороны бирж и клиринговых центров. В 2025 году СПБ Биржа также запустила торги по выходным дням.
Расширение времени торгов на Московской бирже является частью более широкой тенденции к увеличению доступности финансовой площадки. Ранее Мосбиржа (MOEX: MOEX) уже вводила различные меры для расширения торговых сессий: с 14 июля 2026 года увеличилось время торгов на срочном рынке в будние дни до 17 часов (с 6:50 до 23:50), а утренняя сессия на срочном рынке была возобновлена с 7:00 мск. Также Мосбиржа (MOEX: MOEX) поэтапно внедряет торги в выходные дни, которые уже проходят по субботам и воскресеньям с 9:50 до 19:00 мск.
Эта инициатива поддерживается некоторыми участниками рынка, которые видят в ней возможность для трейдеров, работающих с кредитными плечами, и для увеличения доходов биржи. Однако есть и мнения, что круглосуточная торговля может быть избыточной и вредной для рынка. Некоторые эксперты, например, Илья Коровин, председатель ассоциации «Национальный союз трейдеров», считают, что это может привести к разрежению ликвидности, усилению ценовых колебаний и увеличению потерь среди мелких инвесторов. Он указывает на негативный опыт утренних сессий, когда на неликвидном рынке случались ценовые «прострелы».
Мосбиржа (MOEX: MOEX) уже сталкивалась с вопросами о рисках, связанных с расширением торговых сессий, таких как маржин-коллы и необходимость большой технической переработки для биржи и брокеров. Однако, несмотря на эти опасения, ЦБ, будучи владельцем Мосбиржи (MOEX: MOEX), активно изучает необходимость расширения времени торгов, в том числе проводя опросы среди инвесторов. Хотя Нью-Йоркская фондовая биржа также рассматривала идею круглосуточных торгов, она до сих пор не была реализована.