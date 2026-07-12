Мосбиржа планирует двигаться к круглосуточному режиму торгов

Московская биржа (MOEX: MOEX) планирует расширять время торгов на фондовом и срочном рынках до круглосуточного режима. Об этом рассказал в интервью ТАСС старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин.

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«Этот тренд уже происходит. И вы абсолютно правы, что доступность 24/7 — это уже целевое состояние сервиса. Мы очень активно изучаем тему расширения времени торгов», — отметил господин Блохин. Он напомнил, что на фондовом и срочном рынках, ориентированных прежде всего на физлиц, уже есть вечерние сессии.

В прошлом году Мосбиржа запустила утренние сессии. Она также поэтапно вводит торги в выходные дни. На фондовом рынке торги уже происходят 17 часов 7 дней в неделю, подчеркнул управляющий директор Мосбиржи.

В ноябре 2025 года гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков сообщал, что переход на торги в круглосуточном режиме будет возможен в течение трех — пяти лет. По его словам, это потребует глубокой переработки технологий и программного обеспечения со стороны бирж и клиринговых центров. В 2025 году СПБ Биржа также запустила торги по выходным дням.