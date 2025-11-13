СПБ Биржа оценила перспективу запуска круглосуточных торгов в 3-5 лет

Перейти на торги в круглосуточном режиме будет возможно в течение трех — пяти лет. Об этом заявил генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков.

«Это очень сложный проект. Я думаю, что перспектива этого проекта — три — пять лет. К сожалению для меня, потому что он потребует глубокой переработки технологий и программного обеспечения со стороны бирж, клиринговых центров»,— заявил господин Сердюков в кулуарах «Уральской конференции НАУФОР — 2025» (цитата по РБК). Он отметил, что СПБ Биржа рассматривает старт торгов по выходным в качестве первого шага к запуску торгов в круглосуточном режиме.

Дискуссия о расширении текущего времени торгов может пройти с участниками рынка в 2026 году, заявил управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин. По его словам, временной промежуток будет увеличен до 24 часов не сразу, однако глобально весь рынок уже двигается в сторону круглосуточных торгов.

Мосбиржа и СПБ Биржа запустили торги по выходным дням в этом году. На Мосбирже торги по субботам и воскресеньям проходят с 09:50 до 19:00 мск. Торги выходного дня на СПБ Бирже проводятся с 10:00 до 23:50 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров.

