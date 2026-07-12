Гранд-квартет

Североамериканский чемпионат мира, добравшись до предпоследней стадии play-off, вошел в историю как первенство, образовавшее самую предсказуемую, самую естественную четверку полуфиналистов. В нее вошли четыре лидера рейтинга — сборные Аргентины, Испании, Англии и Франции, которым столкнуться друг с другом в борьбе за медали турнира не помешали приключения в матчах с посеянными ниже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тренировка сборной Аргентины Фото: Charlie Riedel / AP Сборная Англии перед игрой с Мексикой Фото: Moises Castillo / AP Сборная Марокко перед матчем со сборной Франции Фото: Martin Meissner / AP Игроки сборной Испании перед началом чемпионата (5 июня 2026 года) Фото: George Walker IV / AP Следующая фотография 1 / 4 Тренировка сборной Аргентины Фото: Charlie Riedel / AP Сборная Англии перед игрой с Мексикой Фото: Moises Castillo / AP Сборная Марокко перед матчем со сборной Франции Фото: Martin Meissner / AP Игроки сборной Испании перед началом чемпионата (5 июня 2026 года) Фото: George Walker IV / AP

После того как в ночь на 12 июля по московскому времени завершился четвертьфинальный раунд чемпионата мира, жутко забавно было представить человека, никогда в жизни не смотревшего футбол, не знающего даже, что такое офсайд и пенальти и кто такие Лионель Месси с Криштиану Роналду, которого перед стартом первенства попросили бы назвать будущий квартет его полуфиналистов. То есть квартет тех сборных, что разыграют медали турнира. Кто-то, пройдя полуфинал, будет драться за золото, кто-то, не пройдя,— за бронзу.

Так вот, этот человек, в отличие от знатоков, не мучая себя сложными размышлениями о тонкостях расклада, назвал бы ровно ту же четверку, что сложилась в реальности, ровно те же пары: французы против испанцев, аргентинцы против англичан.

А чего мудрить, если под рукой турнирная сетка и инструмент для предсказаний вернее некуда — рейтинг сборных. Он же определяет в первую очередь их силу? Берем первые четыре номера — и готово.

Попавший точно в яблочко прогнозист, наверное, жутко удивился бы, узнав, что и его прогноз, и совпавшая с ним североамериканская футбольная действительность нагло попрали один из незыблемых законов чемпионатов мира. Рейтинг сборных Международная федерация футбола (FIFA) ввела, следуя примерам шахматистов и теннисистов, в 1994 году. И за прошедшие после его имплементации четыре десятилетия случаев, когда в полуфинал главного соревнования выходили именно четыре его лидера, не было ни единого. А на этот период, между прочим, пришлось восемь первенств.

Но чтобы понять, чем отличается концовка, кульминация нынешнего чемпионата от концовок, кульминаций всех предыдущих чемпионатов современной эпохи, даже не обязательно зацикливаться на рейтинге. Есть ведь и другие параметры, не менее надежные, чем классификация,— например, результаты свежих топ-турниров. Если брать за основу их, четверка получилась бы той же самой, никаких изменений.

Сборная Аргентины — победитель прошлого чемпионата мира и действующий чемпион Кубка Америки. Сборная Испании — действующий чемпион Европы. Сборная Франции — участница решающих матчей обоих первенств, предшествовавших завершающемуся: в России взяла золото, в Катаре — серебро. У сборной Англии нет титулов, но она дважды подряд играла в финалах континентального чемпионата. И вообще, по стабильности с ней в текущем десятилетии мало кто сравнится.

А история чемпионатов мира — это в том числе история головокружительных взлетов команд, в которых никто не видел охотников за наградами. Фактически на каждом в полуфинал проникала либо сборная, которую, признавая ее силу, не принимали за ровню настоящим гигантам, либо полноценная, без оговорок «футбольная Золушка» — скромненькая на фоне великанов, но отважная.

В 2018 году в России любителей сокрушающих иерархию прорывов умиляли и вдохновляли хорваты, в 2022-м в Катаре — марокканцы.

Сейчас, на чемпионате, которому новый, расширенный формат должен был, по замыслу FIFA, добавить красок, не умиляет и не вдохновляет никто.

А еще острее боль севших в лужу знатоков футбольных законов делают воспоминания о приключениях гигантов на пути к полуфиналам. О мучениях французов в матче против грязно игравших при полном судейском попустительстве парагвайцев. О голах Микеля Мерино, забитых на последних минутах португальцам и бельгийцами и избавивших испанцев от овертаймов. О героических, через неурядицы и грубые ошибки, победах англичан над конголезцами, мексиканцами и норвежцами.

О чудесном, с 0:2, спасении аргентинцев во встрече с египтянами и отрезках их полной безнадежности в четвертьфинале со швейцарцами, тоже, как и четвертьфинал сборной Англии против норвежцев, перетекшем в овертайм. Выигрыши на характере и везении — это же тот самый случай.

Все могло сложиться иначе. Так, что на футбольный рейтинг и исходы важнейших турниров десятилетия указывали бы, подводя итоги уикенда, по совершенно иной причине: предупреждали же, что доверять им не стоит.

Алексей Доспехов