Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Гранд-квартет

Лидеры мирового футбола разыграют медали первенства друг с другом

Североамериканский чемпионат мира, добравшись до предпоследней стадии play-off, вошел в историю как первенство, образовавшее самую предсказуемую, самую естественную четверку полуфиналистов. В нее вошли четыре лидера рейтинга — сборные Аргентины, Испании, Англии и Франции, которым столкнуться друг с другом в борьбе за медали турнира не помешали приключения в матчах с посеянными ниже.

Предыдущая фотография
Тренировка сборной Аргентины

Тренировка сборной Аргентины

Фото: Charlie Riedel / AP

Сборная Англии перед игрой с Мексикой

Сборная Англии перед игрой с Мексикой

Фото: Moises Castillo / AP

Сборная Марокко перед матчем со сборной Франции

Сборная Марокко перед матчем со сборной Франции

Фото: Martin Meissner / AP

Игроки сборной Испании перед началом чемпионата (5 июня 2026 года)

Игроки сборной Испании перед началом чемпионата (5 июня 2026 года)

Фото: George Walker IV / AP

Следующая фотография
1 / 4

Тренировка сборной Аргентины

Фото: Charlie Riedel / AP

Сборная Англии перед игрой с Мексикой

Фото: Moises Castillo / AP

Сборная Марокко перед матчем со сборной Франции

Фото: Martin Meissner / AP

Игроки сборной Испании перед началом чемпионата (5 июня 2026 года)

Фото: George Walker IV / AP

После того как в ночь на 12 июля по московскому времени завершился четвертьфинальный раунд чемпионата мира, жутко забавно было представить человека, никогда в жизни не смотревшего футбол, не знающего даже, что такое офсайд и пенальти и кто такие Лионель Месси с Криштиану Роналду, которого перед стартом первенства попросили бы назвать будущий квартет его полуфиналистов. То есть квартет тех сборных, что разыграют медали турнира. Кто-то, пройдя полуфинал, будет драться за золото, кто-то, не пройдя,— за бронзу.

Так вот, этот человек, в отличие от знатоков, не мучая себя сложными размышлениями о тонкостях расклада, назвал бы ровно ту же четверку, что сложилась в реальности, ровно те же пары: французы против испанцев, аргентинцы против англичан.

А чего мудрить, если под рукой турнирная сетка и инструмент для предсказаний вернее некуда — рейтинг сборных. Он же определяет в первую очередь их силу? Берем первые четыре номера — и готово.

Попавший точно в яблочко прогнозист, наверное, жутко удивился бы, узнав, что и его прогноз, и совпавшая с ним североамериканская футбольная действительность нагло попрали один из незыблемых законов чемпионатов мира. Рейтинг сборных Международная федерация футбола (FIFA) ввела, следуя примерам шахматистов и теннисистов, в 1994 году. И за прошедшие после его имплементации четыре десятилетия случаев, когда в полуфинал главного соревнования выходили именно четыре его лидера, не было ни единого. А на этот период, между прочим, пришлось восемь первенств.

Мировые СМИ о полуфиналах чемпионата мира по футболу

Но чтобы понять, чем отличается концовка, кульминация нынешнего чемпионата от концовок, кульминаций всех предыдущих чемпионатов современной эпохи, даже не обязательно зацикливаться на рейтинге. Есть ведь и другие параметры, не менее надежные, чем классификация,— например, результаты свежих топ-турниров. Если брать за основу их, четверка получилась бы той же самой, никаких изменений.

Сборная Аргентины — победитель прошлого чемпионата мира и действующий чемпион Кубка Америки. Сборная Испании — действующий чемпион Европы. Сборная Франции — участница решающих матчей обоих первенств, предшествовавших завершающемуся: в России взяла золото, в Катаре — серебро. У сборной Англии нет титулов, но она дважды подряд играла в финалах континентального чемпионата. И вообще, по стабильности с ней в текущем десятилетии мало кто сравнится.

А история чемпионатов мира — это в том числе история головокружительных взлетов команд, в которых никто не видел охотников за наградами. Фактически на каждом в полуфинал проникала либо сборная, которую, признавая ее силу, не принимали за ровню настоящим гигантам, либо полноценная, без оговорок «футбольная Золушка» — скромненькая на фоне великанов, но отважная.

В 2018 году в России любителей сокрушающих иерархию прорывов умиляли и вдохновляли хорваты, в 2022-м в Катаре — марокканцы.

Сейчас, на чемпионате, которому новый, расширенный формат должен был, по замыслу FIFA, добавить красок, не умиляет и не вдохновляет никто.

А еще острее боль севших в лужу знатоков футбольных законов делают воспоминания о приключениях гигантов на пути к полуфиналам. О мучениях французов в матче против грязно игравших при полном судейском попустительстве парагвайцев. О голах Микеля Мерино, забитых на последних минутах португальцам и бельгийцами и избавивших испанцев от овертаймов. О героических, через неурядицы и грубые ошибки, победах англичан над конголезцами, мексиканцами и норвежцами.

О чудесном, с 0:2, спасении аргентинцев во встрече с египтянами и отрезках их полной безнадежности в четвертьфинале со швейцарцами, тоже, как и четвертьфинал сборной Англии против норвежцев, перетекшем в овертайм. Выигрыши на характере и везении — это же тот самый случай.

Все могло сложиться иначе. Так, что на футбольный рейтинг и исходы важнейших турниров десятилетия указывали бы, подводя итоги уикенда, по совершенно иной причине: предупреждали же, что доверять им не стоит.

Алексей Доспехов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд