Пострадали вековые дубы: ураган повалил более 200 деревьев в Павловском парке

В Павловском парке устраняют последствия урагана, прошедшего 11 июля. По предварительной оценке специалистов музея-заповедника, стихия повалила более 200 деревьев, в том числе вековые дубы и липы, сообщили в пресс-службе парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столь масштабных разрушений не помнят, как минимум последние 30 лет

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Столь масштабных разрушений не помнят, как минимум последние 30 лет

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщили в музее, сильный ветер вырвал с корнем деревья на Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и других аллеях. Среди утраченных — старый дуб на берегу реки Славянки, который специалисты пытались сохранить в течение последних двух лет.

По словам главного хранителя Павловского парка, столь масштабных разрушений здесь не помнят как минимум последние 30 лет. При этом никто не пострадал, а парковые павильоны не получили повреждений.

Сотрудники садово-паркового хозяйства приступили к расчистке территории вечером 11 июля, работы продолжаются. В понедельник, 13 июля, Павловский парк закрыт для посетителей. Администрация музея просит не заходить за ограждения на территории парка.

Карина Дроздецкая