WSJ: в США усомнились в планах Ирана убить Трампа
Власти США не сочли убедительными полученные от Израиля разведданные о возможном плане Ирана по убийству президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Francisco Seco / AP
«Эту угрозу посчитали не полностью правдоподобной»,— написало издание. Собеседники WSJ обеспокоены, что Израиль делится разведданными, чтобы прежде всего оказать влияние на принятие США решения насчет возобновления войны с Ираном. Они указали, что один разведматериал может дать лишь фрагментарное понимание происходящего.
Иран в курсе, что покушение на господина Трампа приведет к более решительному военному ответу. При этом информация о планах Ирана стала достаточным основанием для того, чтобы президент покинул саммит НАТО в Турции не на новом самолете, а на прежнем борте Air Force One, рассказали собеседники издания.
Телеканал CNN 9 июля сообщил, что в последние недели Вашингтон фиксировал постоянный поток сведений о возможных угрозах в адрес президента США. В этот же день господин Трамп в разговоре с журналистами после саммита НАТО в Анкаре допустил, что может стать жертвой покушения. По его словам, он «номер один в иранском списке на убийство».