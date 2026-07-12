WSJ: в США усомнились в планах Ирана убить Трампа

Власти США не сочли убедительными полученные от Израиля разведданные о возможном плане Ирана по убийству президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Francisco Seco / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Francisco Seco / AP

«Эту угрозу посчитали не полностью правдоподобной»,— написало издание. Собеседники WSJ обеспокоены, что Израиль делится разведданными, чтобы прежде всего оказать влияние на принятие США решения насчет возобновления войны с Ираном. Они указали, что один разведматериал может дать лишь фрагментарное понимание происходящего.

Иран в курсе, что покушение на господина Трампа приведет к более решительному военному ответу. При этом информация о планах Ирана стала достаточным основанием для того, чтобы президент покинул саммит НАТО в Турции не на новом самолете, а на прежнем борте Air Force One, рассказали собеседники издания.

Телеканал CNN 9 июля сообщил, что в последние недели Вашингтон фиксировал постоянный поток сведений о возможных угрозах в адрес президента США. В этот же день господин Трамп в разговоре с журналистами после саммита НАТО в Анкаре допустил, что может стать жертвой покушения. По его словам, он «номер один в иранском списке на убийство».