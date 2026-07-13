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Дни рождения

Сегодня отмечает юбилей прима-балерина Мариинского театра, народная артистка РФ Диана Вишнева

Диана Вишнева

Диана Вишнева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Диана Вишнева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет прима-балерина Большого театра Кристина Кретова:

— Диана, поздравляю тебя, легендарную балерину и прекрасного человека, с днем рождения. На протяжении всего творческого пути и по сей день ты являешься примером для многих. Я была счастлива выходить на одну сцену с прославленной балериной, учиться, вдохновляться и наслаждаться твоим танцем. Я желаю тебе крепкого здоровья и, конечно, реализации всех целей.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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