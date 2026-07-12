МИД Кувейта назвал атаки Ирана на территорию страны «опасной эскалацией»

В МИД Кувейта назвали иранские атаки на страну «опасной эскалацией», которая усугубляет напряженность и нестабильность на Ближнем Востоке. Такое заявление ведомство сделало в соцсети X.

«Эти нападения отражают постоянный и неоднократный враждебный подход и представляют собой серьезное нарушение суверенитета Кувейта»,— отметили в МИДе.

Ведомство назвало атаки Тегерана «нарушением международного права». Кувейт «оставляет за собой полное право принимать любые необходимые меры для защиты своей безопасности» в соответствии с международным правом и Уставом ООН, добавили в МИДе.

В воскресенье Вооруженные силы Ирана в ответ на удары США провели серию атак с применением ракет и БПЛА на объекты Вооруженных сил Соединенных Штатов в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане. В Кувейте иранские военные атаковали с помощью дронов ЗРК Patriot, склад боеприпасов и американский военный радар.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) 11 июля заявило о завершении третьей волны ударов по Ирану. Там добавили, что во время трех серий атак, которые были совершены с начала недели, Соединенные Штаты поразили более 300 целей в Иране.