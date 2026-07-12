МИД Кувейта назвал атаки Ирана на территорию страны «опасной эскалацией»
В МИД Кувейта назвали иранские атаки на страну «опасной эскалацией», которая усугубляет напряженность и нестабильность на Ближнем Востоке. Такое заявление ведомство сделало в соцсети X.
«Эти нападения отражают постоянный и неоднократный враждебный подход и представляют собой серьезное нарушение суверенитета Кувейта»,— отметили в МИДе.
Ведомство назвало атаки Тегерана «нарушением международного права». Кувейт «оставляет за собой полное право принимать любые необходимые меры для защиты своей безопасности» в соответствии с международным правом и Уставом ООН, добавили в МИДе.
В воскресенье Вооруженные силы Ирана в ответ на удары США провели серию атак с применением ракет и БПЛА на объекты Вооруженных сил Соединенных Штатов в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане. В Кувейте иранские военные атаковали с помощью дронов ЗРК Patriot, склад боеприпасов и американский военный радар.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) 11 июля заявило о завершении третьей волны ударов по Ирану. Там добавили, что во время трех серий атак, которые были совершены с начала недели, Соединенные Штаты поразили более 300 целей в Иране.
Заявление МИД Кувейта является частью более широкого контекста обострения напряженности на Ближнем Востоке. Иран и США обмениваются ударами, причем Иран атакует американские военные объекты в странах региона в ответ на удары США по иранской территории. Кувейт, наряду с Бахрейном, Катаром, Оманом и Иорданией, стал одной из целей иранских атак, что вызывает обеспокоенность в арабских государствах и рассматривается как нарушение их суверенитета и международного права. Ранее страны Персидского залива уже заявляли о готовности принять ответные меры на агрессию Ирана.
Эскалация происходит на фоне ужесточения конфронтации между США и Ираном. Центральное командование ВС США 11 июля 2026 года заявило о завершении третьей волны ударов по Ирану, поразив более 300 целей. В свою очередь, КСИР Ирана ранее объявлял о закрытии Ормузского пролива «до окончания вмешательства США в регионе» и наносил удары по судну GFS Galaxy, что послужило поводом для ответных действий США. Ситуация осложняется тем, что ранее США уже призывали своих союзников, включая Турцию, убедить Иран снизить напряженность в регионе.