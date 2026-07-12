В Самарской области двое пострадавших от атаки БПЛА находятся в состоянии средней степени тяжести

Двое граждан, пострадавших в результате атаки БПЛА на Самарскую область утром в воскресенье, 12 июля, находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще один пострадавший в удовлетворительном состоянии. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме»,— уточнила собеседница издания.

В результате атаки беспилотников на Самарскую область один человек погиб и трое пострадали, среди них — ребенок. Повреждены частные и жилые дома, а также промышленное предприятие. СКР начал расследование.

Георгий Портнов