В Самарской области один погиб и трое пострадали в результате атаки БПЛА

Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки вражеских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Трое человек пострадало, в том числе ребенок. На данный момент они госпитализированы», — написал глава региона.

В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома. Также причинен ущерб одному промышленному предприятию. На местах работают оперативные службы.

Георгий Портнов