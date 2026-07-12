СКР начал расследование атаки БПЛА на Сызрань

Следователи СК России приступили к расследованию атаки ударных БПЛА ВФУ на ДНР, Самарской, Курской и Белгородской областей. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям боевиков украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений»,— говорится в сообщении.

Также соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, контролирует прокуратура Самарской области.

Вражеские беспилотники атаковали Самарскую область утром в воскресенье. В Сызрани в результате налета погиб один человек. Также пострадали трое, среди них — ребенок. Раненые госпитализированы и получают необходимую помощь.

Георгий Портнов