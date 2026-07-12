Беспилотник ВСУ взорвался возле детского отделения медсанчасти в Энергодаре

Составлено ИИ-Ассистентъ

Энергодар, являясь городом-спутником Запорожской АЭС, регулярно подвергается атакам беспилотников со стороны ВСУ, которые нередко наносят удары по городской инфраструктуре, включая энергетические объекты и жилые дома. Эти атаки приводят к перебоям в энергоснабжении и другим проблемам, хотя город пытается минимизировать последствия, создавая резервные источники питания и системы защиты от БПЛА.

Удары ВСУ по Энергодару затронули не только объекты инфраструктуры, но и медицинские учреждения. Так, ранее уже сообщалось об атаках беспилотников на медсанчасть, в результате которых была повреждена передвижная акушерская комната. Подобные инциденты создают риски для безопасности мирного населения, в том числе и для больниц.

Иногда атаки беспилотников на город приводят к человеческим жертвам и ранениям, как это было при ударе по магазину или автобусной остановке. Помимо прямого ущерба зданиям, обломки сбитых БПЛА также могут представлять опасность для жителей. В связи с этим местные власти призывают граждан к осторожности.