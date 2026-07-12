Беспилотник ВСУ взорвался возле детского отделения медсанчасти в Энергодаре
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался возле детского отделения медсанчасти Энергодара Запорожской области. Пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале.
«Сегодня на территории медсанчасти Энергодара возле корпуса детского отделения взорвался БПЛА. Пострадавших нет. Идет оценка ущерба», — отметил господин Пухов.
Мэр также призвал жителей Энергодара к осторожности из-за высокой дроновой активности.
Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. ВСУ регулярно атакуют его. 9 июля Энергодар был снова обесточен. Как сообщал Максим Пухов, критическая инфраструктура работает на резервных источниках питания.
Энергодар, являясь городом-спутником Запорожской АЭС, регулярно подвергается атакам беспилотников со стороны ВСУ, которые нередко наносят удары по городской инфраструктуре, включая энергетические объекты и жилые дома. Эти атаки приводят к перебоям в энергоснабжении и другим проблемам, хотя город пытается минимизировать последствия, создавая резервные источники питания и системы защиты от БПЛА.
Удары ВСУ по Энергодару затронули не только объекты инфраструктуры, но и медицинские учреждения. Так, ранее уже сообщалось об атаках беспилотников на медсанчасть, в результате которых была повреждена передвижная акушерская комната. Подобные инциденты создают риски для безопасности мирного населения, в том числе и для больниц.
Иногда атаки беспилотников на город приводят к человеческим жертвам и ранениям, как это было при ударе по магазину или автобусной остановке. Помимо прямого ущерба зданиям, обломки сбитых БПЛА также могут представлять опасность для жителей. В связи с этим местные власти призывают граждан к осторожности.