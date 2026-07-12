В 2025 году траты жителей Сибири на кафе и рестораны выросли на 12% год к году, достигнув 1,9 тыс. руб. на семью из трех человек. Об этом свидетельствуют расчеты аналитической службы сети FinExpertiza на основе данных Росстата. При этом траты на спорт, культуру и досуг увеличились почти вдвое — на 22,3%, до 4,4 тыс. руб. В то же время расходы на алкоголь и табак в номинальном выражении сократились на 0,5%, до 2,1 тыс. руб.

Максимальные затраты на питание вне дома наблюдались у жителей Тувы (2,9 тыс. руб.), Томской области (2,8 тыс. руб.), Иркутской области и Красноярского края (по 2,5 тыс. руб.). Новосибирцы в прошлом году в общепите в среднем на семью из трех человек тратили 1,9 тыс. руб. Самые скромные расходы зафиксированы в Алтайском крае (628 руб.) и Кузбассе (967 руб.).

За спорт и досуг больше всего платили жители Кузбасса (в среднем 5,7 тыс. руб. на троих), Красноярского края (5,4 тыс. руб.) и Новосибирской области (5 тыс. руб.). Меньше на эту категорию потратили семьи из Республики Алтай и Алтайского края (по 2 тыс. руб.).

На вредные привычки больше других тратили жители Хакасии (3 тыс. руб. на троих) и Новосибирской области (2,9 тыс. руб.), меньше остальных — Тувы (1,3 тыс. руб.), Кузбасса и Республики Алтай (по 1,5 тыс. руб.).

«Доля трат на досуг и общепит в структуре потребительских расходов россиян оставалась относительно стабильной в 2020–2022 годах, а начиная с 2023 росла три года подряд. Этот долгосрочный тренд не смогли переломить ни внешнеполитические события, ни высокий инфляционный фон. Мы видим, что запрос россиян на досуг, новые впечатления и питание вне дома остается устойчивым»,— комментирует руководитель налоговой практики FinExpertiza Сергей Зубков. По его оценке, в 2026 году темпы роста расходов на досуг и общепит замедлятся из-за удорожания аренды и логистики.

Лолита Белова