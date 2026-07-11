Памфилова оценила подготовку партий к выборам в Госдуму

Политические партии стали лучше готовиться к этапу заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Надо отметить, что в этом году практически у всех документы лучше. Некоторые так вообще в отличники вышли»,— сказала госпожа Памфилова на заседании ЦИК (трансляция велась на сайте).

Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу. В 39 регионах также обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах — горсоветов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Равножелательное заверение».