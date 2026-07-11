Памфилова оценила подготовку партий к выборам в Госдуму
Политические партии стали лучше готовиться к этапу заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Элла Памфилова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Надо отметить, что в этом году практически у всех документы лучше. Некоторые так вообще в отличники вышли»,— сказала госпожа Памфилова на заседании ЦИК (трансляция велась на сайте).
Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу. В 39 регионах также обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах — горсоветов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Равножелательное заверение».
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) активно готовилась к парламентским выборам в Госдуму 2026 года, начав работу сразу после завершения предыдущей кампании 2021 года. Подготовка включала анализ предыдущей думской кампании и внесение поправок в законы о выборах. ЦИК также разработал новую схему одномандатных округов, утвержденную 25 апреля 2025 года, исходя из актуальной численности избирателей, где норма представительства составила 495 835 человек. Новая схема предусматривает 225 одномандатных округов, причём регионы Донбасса и Новороссии получили семь дополнительных округов, а Москва, Подмосковье и Краснодарский край — по одному. Эту схему должна одобрить Госдума.
Процесс заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму не всегда проходит гладко. Например, в 2026 году у партии "Яблоко" были обнаружены 25 недочетов в списках кандидатов, которые им пришлось устранять в сжатые сроки. Ранее, на довыборах в Госдуму в 2023 и 2024 годах, ЦИК уже заверял списки кандидатов от различных партий, таких как "Единая Россия", КПРФ, "Зеленые", "Зеленая альтернатива", Партия прямой демократии, "Родина", ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко" и "Коммунисты России". 17 российских партий допущены к участию в сентябрьских парламентских выборах 2026 года.