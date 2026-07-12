Приговор ей не помеха

Решение апелляционного суда Парижа, подтвердившее обвинительный приговор, но позволившее Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года, не ослабило ее политические позиции. Согласно опубликованному 12 июля опросу института Elabe для BFMTV и газеты La Tribune Dimanche, лидер «Национального объединения» уверенно выходит во второй тур и побеждает в нем любого из наиболее вероятных соперников. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен (слева), ее сестра Мари-Каролин (справа) и лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла в коммуне Ла-Флеш (8 июля 2026 года)

Фото: Benoit Tessier / Reuters Марин Ле Пен (слева), ее сестра Мари-Каролин (справа) и лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла в коммуне Ла-Флеш (8 июля 2026 года)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Еще несколько дней назад главным вопросом было не то, сможет ли Марин Ле Пен выиграть выборы, а сможет ли она вообще в них участвовать. Апелляционный суд признал ее виновной в растрате общественных средств и соучастии в этом преступлении, однако смягчил наказание, позволив сохранить право баллотироваться.

Лидер крайне правых объявила, что подаст кассационную жалобу, которая автоматически приостанавливает исполнение приговора до решения кассационного суда. Благодаря этому Марин Ле Пен не придется носить электронный браслет во время предвыборной кампании.

Многие ожидали, что уголовное дело неизбежно ударит по популярности Ле Пен, но первые социологические данные показывают прямо противоположную картину.

По данным Elabe, Марин Ле Пен получает от 34% до 35,5% голосов уже в первом туре независимо от состава участников кампании. Это значительно больше, чем у любого из возможных соперников.

Главная интрига разворачивается уже не вокруг первого тура, а вокруг второго. Бывший премьер-министр Эдуар Филипп, которого долго считали наиболее вероятным представителем президентского лагеря, заметно теряет позиции. Если кандидатом станет именно он, его поддержат от 14% до 16,5%.

При этом лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон практически догнал его, а в некоторых сценариях даже выходит вперед и становится участником второго тура.

Таким образом, французская политика вновь возвращается к привычной конфигурации последних лет. Марин Ле Пен почти гарантированно оказывается в финале выборов, тогда как другие политики борются за право встретиться с ней во втором туре.

Примечательны результаты этого гипотетического второго тура. Если соперником Ле Пен станет Жан-Люк Меланшон, она, согласно опросу, одерживает разгромную победу — 67,5% против 32,5%. Даже в наиболее сложном для себя варианте против Эдуара Филиппа лидер «Национального объединения» впервые получает преимущество — 52% против 48%.

Еще совсем недавно именно бывший макроновский премьер-министр, нынешний мэр города Гавра Эдуар Филипп считался одним из немногих политиков, способных объединить центристов и сохранить традиционный «санитарный кордон» против крайне правых. Новый опрос показывает, что эта конструкция уже не столь очевидна.

Если динамика сохранится, президентские выборы 2027 года могут стать первыми в истории Пятой республики, на которых лидер французских крайне правых действительно получит большинство голосов во втором туре.

Сама Марин Ле Пен делает все, чтобы разговор сместился с судебной темы на политическую. В интервью правому еженедельнику Journal du Dimanche она заявила, что считает нереалистичным сценарий, при котором кассационный суд успеет поставить под угрозу ее кандидатуру до дня голосования. По ее словам, политические противники мечтают превратить кампанию в судебный процесс, тогда как она намерена сделать ее демократической.

«Я хочу, чтобы эта кампания была демократичной и не позволю никому отнять эти президентские выборы у французов»,— заявила она. По мнению лидера «Национального объединения», вопрос о ее юридическом статусе фактически уже закрыт, поскольку апелляционный суд восстановил ее право участвовать в выборах, а подача кассационной жалобы приостановила исполнение наказания.

Разумеется, до президентских выборов остается десять месяцев, а французская политическая история знает немало кампаний, в которых фавориты теряли преимущество буквально за считанные дни. В 2002 году социалист Лионель Жоспен, уже видевший себя президентом, не прошел во второй тур, пропустив вперед Жан-Мари Ле Пена, а на президентских выборах 2017 года процесс против Франсуа Фийона, обвинения в фиктивном трудоустройстве его жены и последовавший затем суд стали одной из главных причин его поражения в первом туре.

Однако опрос показывает главное: уголовный процесс пока не только не разрушил политическую карьеру Марин Ле Пен, но, по-видимому, окончательно превратил ее в центральную фигуру кампании 2027 года.