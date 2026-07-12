Чемпионы вскрыли швейцарский замок

Последним полуфиналистом североамериканского чемпионата мира по футболу стала сборная Аргентины. В четвертьфинале она в дополнительное время сломила сопротивление крепкой команды Швейцарии, оставшейся в середине второго тайма в меньшинстве. Итоговый счет — 3:1. Победу команде Лионеля Скалони принес чудесный удар Хулиана Альвареса, прежде на турнире не забивавшего. А лидер аргентинцев Лионель Месси отметился одной голевой передачей и установил рекорд мировых первенств по этому показателю. Следующим соперником действующих обладателей трофея будут англичане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексис Макаллистер забивает первый гол в ворота сборной Швейцарии

Фото: Denny Medley / Reuters Алексис Макаллистер забивает первый гол в ворота сборной Швейцарии

Фото: Denny Medley / Reuters

Этот матч, в отличие от двух предыдущих, начался для сборной Аргентины относительно гладко. Относительно — потому что кое-какие поводы для беспокойства у ее болельщиков все-таки были. Действующие чемпионы мира немного стушевались, отдали мяч, прижались к своим воротам. Хорошо сыгранные швейцарцы провели пару неплохих атак. Но этим и ограничились.

А первый отрезок превосходства аргентинцев — на исходе стартовой десятиминутки — вырулил к быстрому голу Алексиса Макаллистера. Сначала полузащитник бил с границы штрафной площади — угодил в защитника и заработал угловой. Во время стандарта он здорово освободился от опеки, но срезал мяч, коснувшийся по дороге другого оппоннета, мимо створа. На следующем угловом Макаллистер вновь был проворнее других, и на сей раз подсек мяч в рамку. Воспользовался классным навесом Лионеля Месси. Ответственные за статистику тут же отчитались, что великий аргентинец переписал еще один рекорд мировых первенств. Теперь — по количеству результативных передач. Их у 39-летнего Месси стало десять.

Выйдя вперед, аргентинская команда действовала аккуратно, минимизировала риски.

Было даже удивительно наблюдать, насколько уверенно и спокойно играют чемпионы мира. До этого-то они в play-off выглядели шатко: сборную Кабо-Верде одолели лишь на излете дополнительного времени, со сборной Египта очутились в положении почти тупиковом,— уступали 0:2.

Но нет, вскоре появились явные признаки того, что и четвертьфинал легким для сборной Аргентины не будет. Рисунок вновь стал напоминать стартовые минуты: контролировали игру и задавали темп швейцарцы. Чего им не хватало, так это хорошего момента. Вспомнить за весь тайм было нечего. Ну разве что выпад Дана Ндойе, который погасил вратарь Эмилиано Мартинес, вовремя вышедший на форварда и сокративший угол обстрела.

Классный момент швейцарская сборная создала наконец в дебюте второго тайма. Вертикальный пас центрального защитника Нико Эльведи отрезал практически всех. Получился выход два в один. Его, впрочем, нейтрализовал прилетевший назад как ошпаренный Лисандро Мартинес — бросился под удар, не зная еще, что лайнсмен вот-вот поднимет флаг, зафиксирует офсайд.

Швейцарцы продолжали наступать. Работы у Эмилиано Мартинеса было много. Пару раз ему приходилось бросаться в углы после угроз со второго этажа. Разок пришлось реагировать на плотный дальний выстрел Гранита Джаки. Голевой в итоге стала атака, проведенная незадолго до паузы на водопой. Швейцарские футболисты, некоторое время не выпускавшие соперников со своей половины поля, нашли в итоге брешь на правом фланге чужой обороны. Восстановил паритет Дан Ндойе — игрок, активнее которого в этом четвертьфинале на поле, пожалуй, не было.

До «гидратационной» паузы, впрочем, уместилось еще одно важное событие, все в этом матче снова перевернувшее.

Рутинный на первый взгляд стык — Леандро Паредес сбил Бреля Эмболо у боковой линии и получил желтую карточку — привлек внимание видеоассистентов рефери, и вот они зовут главного арбитра португальца Жуана Пиньейру к монитору что-то рассмотреть повнимательнее. Неужели Паредес перестарался и должен быть наказан более сурово? Да нет, удаление ему не светит. Дело в другом. Выяснилось, что Эмболо падал сам, без всякого внешнего воздействия. И предупрежден за слишком очевидную симуляцию должен быть он. К несчастью для швейцарцев, у нападающего уже была желтая карточка. Теперь вместе с ней Пиньейру вынул из кармана красную.

Швейцарцы, конечно, спорили, возражали судье. Но все это было совершенно бессмысленно. А лучше всего рассказывала о ситуации гримаса ужаса, застывшая после оглашения вердикта на лице самого Эмболо. Все он понял: подвел свою команду, перехватившую инициативу и только что сравнявшую счет. Покидал поле форвард не просто в слезах — в истерике.

Разумеется, теперь преимущество было у аргентинцев. Но преимущество это скорее проистекало из перераспределения ролей. На самом деле, швейцарцы ничего экстраординарного сопернику не позволяли. Ну да, аргентинцы кружили вокруг штрафной соперника. А что дальше? Проникнуть к воротам поближе они не могли. Главный тренер Лионель Скалони, наверняка понимавший, что это кружение ни к чему не приводило, решил усилить нападение, поднял со скамейки запасных Лаутаро Мартинеса, бросил его в игру вместо полузащитника Родриго де Пауля. Но и это игру не слишком оживило. Стоящий момент возник лишь на девятой добавленной минуте после углового. Подача Месси нашла Лисандро Мартинеса, а тот бил «ножницами». Голкипер Грегор Кобель сложиться успел. Результат этого матча, как и исход состоявшегося чуть раньше четвертьфинала между англичанами и норвежцами, в основное время не определился.

В дополнительное время давление на швейцарцев росло. Им уже не удавалось блокировать попытки соперников. Их оборону уже было не так сложно раскачать: прошла же стенка у Хулиана Альвареса и вышедшего на замену Тиаго Альмады. А чуть позже Альмада без помех бил из-за пределов в штрафной. Промазал, хотя многие на трибунах канзасского Arrowhead Stadium решили иначе — мяч на мгновение застрял в сетке с внешней стороны.

Однако пережив несколько таких наскоков швейцарцы ситуацию стабилизировали.

И Лионель Месси, принявший роль, может быть, квотербека, все время высматривающего пас похитрее, не мог придумать ничего неожиданного. Не рождал этот матч очередного волшебного момента с участием великого аргентинца. И даже штрафной, заработанный самим Месси, пошел не по плану. Точка — идеальная или почти идеальная. Но восьмикратный обладатель «Золотого мяча» поднять мяч как следует не сумел — влупил в стенку.

Ход игры убеждал в том, что от серии пенальти никуда не деться. Аргентинцы продолжали осаждать противников, но осада это была вяленькая. Видно ведь, что все устали и просто сонно топчутся неподалеку от чужих владений. А потому аргентинский гол стал большим сюрпризом. Сначала внезапно ускорился Месси. Такой свежести на 112-й минуте встречи не ждешь и от человека вдвое моложе. Он освободился и неплохо пробил, но Кобель сдюжил. А после подбора разбежался уже Хулиан Альварес, остававшийся незаметным весь матч, чуть ли не весь турнир… Ему удался удар неотразимый. Альварес вкрутил мяч в дальний верхний угол, под самую штангу и отметился первым результативным действием на турнире.

Ринувшиеся спасаться швейцарцы на финише пропустили неизбежную контратаку, которую завершил Лаутаро Мартинеса. 3:1. В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины 15 июля сыграет с командой Англии. Другую путевку в финал днем ранее разыграют сборные Испании и Франции.

Роман Левищев