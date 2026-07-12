Сборная Англии нашла свое время

Сборная Англии вышла в полуфинал североамериканского чемпионата мира по футболу, пережив тяжелейший матч с норвежской командой, открытием турнира. В нем англичане были вынуждены отыгрываться, а во втором тайме удерживать ничейный счет под натиском соперников. В итоге они дожали норвежцев — 2:1 — в овертайме благодаря второму голу Джуда Беллингема.

В этот вечер поле стадиона в Майами некоторое время принадлежало, конечно, не игрокам сборных белых и красных майках. На залитом жаркими солнечными лучами поле хозяйничал страх. Они жутко боялись друг друга, эти две сборные. Норвежская довольно быстро решила, что в принципе забираться на чужую половину — себе дороже, лучше окопаться сзади и терпеть, терпеть, терпеть. Английская, хотя ей, строго говоря, вообще не досаждали попытками отбора, все равно то и дело оглядывалась на бродившего без дела Эрлинга Холанна, словно думая, что монстр-бомбардир даже из центрального круга может забить, и от рывков вперед напрочь отказалась. Ее игроки предпочитали передвигаться неспешным, осторожным шагом, как грибник по болоту. А все ведь понятно. От рывков проще оттолкнуться, когда хочешь убежать в контратаку. А так отталкиваться вообще не от чего. Да, собственно, и не хочется. И кто мог догадаться, к чему эта застегнутая на все пуговицы игра в итоге вырулит?

Фитиль, кажется, подпалили в середине первого тайма англичане.

Надоело им гулять возле чужой штрафной, захотелось залезть внутрь. И вот уже возле норвежских ворот после флангового прострела вспыхнул пожар. А затем Джуд Беллингем, впервые как следует ускорившись, заработал для Гарри Кейна перспективный стандарт.

Норвежцы же, как ни странно, увидев, что запахло жареным, тоже осмелели. И так, что тех, кто симпатизировал сборной Англии, должно было бросить в дрожь: кажется, зря она их разозлила. Смотрите, забыли уже про Холанна, а он лупит головой с убойной позиции. Хорошо, что прямо в голкипера Джордана Пикфорда. Тут и до беды недалеко.

Беда пришла, откуда не ждали. Обычно в атаке у норвежцев слева играет Антонио Нуса. В матче против англичан тренер Стуле Сульбаккен предпочел ему Андреаса Шельдерупа, который так страстно вошел в игру предыдущего раунда с бразильцами. В этом эпизоде Шельдеруп, стоя сбоку от штрафной, может быть, даже не бил по воротам, а пытался исполнить резкий кросс. Такое, во всяком случае, возникло ощущение у многих людей, вся жизнь которых прошла в футболе. А мяч взял и срезался, направившись в створ.

История упущенных сборной Англии после домашнего чемпионата мира 1966 года, единственного выигранного ею большого турнира, возможностей взять титул — это еще и история вратарских ошибок в самый неподходящий момент. Ошибки в важных матчах, в матчах play-off допускали все — и великий Питер Шилтон, и Дэвид Симен, и Пол Робинсон, и Роберт Грин.

В Майами список пополнил Джордан Пикфорд. Сколько ни ссылайся на эффект неожиданности, на то, что готовился к иному, вся Англия, кажется, сразу же дружно признала гол прежде всего его виной.

Мяч летел над руками, и не так уж и быстро летел. Обязан был брать.

А норвежцы между тем не останавливались на достигнутом. И Эрлинг Холанн, когда тайм закончился, наверняка сказал пару неприятных слов своему партнеру Александру Серлоту. Выходили вдвоем против одинокого защитника, а Серлот отчего-то впал в ступор, так и не отдав пас. Уперся в опекуна.

Расплата же за провороненный шанс была жестокой. Джуд Беллингем лихим чертиком из табакерки выскочил на передачу Эллиота Андерсона, обтек, как змея добычу, напрасно полагавшего, что надежно встал на его пути, Торбьерна Хеггема и аккуратно уложил мяч в сетку.

Уложил его туда и Гарри Кейн. Но и без VAR было видно, что на полкорпуса залез в офсайд. Хотя сама комбинация, так легко прошедшая, намекала на то, что норвежскую оборону раскусили.

Намек оказался ложным. Во втором тайме норвежцы накинулись на сборную Англии.

Наглость просто перла из них. А очередной норвежский угловой заставил сыпать проклятиями английских комментаторов матча. Да что же это такое?! Что за бардак?! Почему никто не может вынести мяч?! Почему дают ударить в упор Патрику Бергу?! Почему никто не закрывает Хеггема, которому достался отскок от на сей раз показавшего себя молодцом Пикфорда?!

Англичане были в шоке. Но все-таки соломинка, чтобы зацепиться, находилась под рукой. VAR момент изучал. А арбитр Клеман Тюрпен, посмотрев картинку, английскую команду простил. Норвежцев подвел их главный игрок. Холанн и вправду во время подачи чересчур откровенно толкал Андерсона.

Но в любом случае что-то не то творилось с англичанами. Прогибались они под норвежцев. И никакие меры, которые предпринимал наставник Томас Тухель, не помогали. После перерыва заменил болевшего неделю Деклана Райса на Эберечи Эзе, рассчитывая, что плотности в середине поля станет больше. Когда выяснилось, что больше ее не стало, а стало, наоборот, меньше, поднял со скамейки, чтобы заткнуть опорную зону, Риса Джеймса, а Эзе отправил трудиться на фланге вместо ушедшего Энтони Гордона. Ход тоже не выглядел безусловно удачным.

А норвежцы, у которых все замены как раз были в масть, тем временем опять едва не повели. Кристоффер Айер отправил мяч в перекладину. Англичане держались не на классе, а на везении.

Норвежцы приняли чудить лишь в концовке основного времени. Однажды вратарь Эрьян Нюланн почти подарил мяч добежавшему до его ворот от своих собственных свеженькому Джеду Спенсу. Но овертайм от сборной Норвегии не уплыл. И для кого он в этом матче был достижением, вопрос спорный.

На овертайм норвежцев не хватило. Чтобы найти способ забить, англичанам понадобилась пара минут.

Нюланн все-таки оплошал. Подставил ладони под удар Моргана Роджерса с двух десятков метров — не такой уж мощный и хитрый удар — жутко неловко. А рядышком, уже почуяв, что появится шанс мяч добить, уже был Джуд Беллингем.

Интрига рисковала умереть, когда Джед Спенс, редкая для этого матча творческая удача Томаса Тухеля, продрался вдоль лицевой и упал, наткнувшись на ногу Оскара Бобба. Пенальти поначалу представлялся неминуемым. VAR вместе с Клеманом Тюрпеном его отменили. Арбитр выбрал спасительную для сборной Норвегии трактовку стыка, согласно которой это Спенс поставил ногу так, что не свалить его было нельзя.

Стуле Сульбаккен позже отправил отдыхать измочаленного Эрлинга Холанна. Но даже это решение еще не было белым флагом, им выброшенным. Старались норвежцы отыграться. Отчаянно старались. Не срослось. Покинули чемпионат мира с высоко поднятыми головами.

Англичанам на нем после этой пытки предстоит еще поиграть. Их соперник по полуфиналу определялся в стартовавшем чуть позднее матче сборных Аргентины и Швейцарии.

Алексей Доспехов