Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле превысило 4,3 тыс. человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 24 июня, стали сильнейшими в стране с 1900 года. Пострадали Каракас, штаты Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй, но серьёзнее всего — прибрежный город Ла-Гуайра, где были разрушены минимум 100 зданий. Экономический ущерб от бедствия оценивается в 2-20% ВВП, при этом Геологическая служба США (USGS) присвоила землетрясению красный уровень тревоги по числу погибших и предполагает, что число жертв может достичь до 100 тысяч человек.

Ситуация в стране осложняется хроническим экономическим кризисом, который был до землетрясений. Экономика Венесуэлы подорвана из-за лет санкций со стороны США, гиперинфляции, коррупции и неэффективного управления нефтяным сектором. Инфраструктура страны, включая больницы, системы электро- и водоснабжения, оказалась плохо подготовленной к такому масштабному кризису. Большое количество неустойчивых к землетрясениям зданий, построенных в середине XX века, также способствовало масштабным разрушениям. Многие обычные граждане до сих пор не ощутили улучшения после частичного ослабления санкций США и увеличения добычи нефти из-за сохранения высокой инфляции и низких зарплат.

Международное сообщество предложило Венесуэле помощь: США, Франция, Испания, Германия, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика. Россия также заявила о готовности оказать помощь. Однако местные жители и зарубежные эксперты отмечают нехватку техники и спасателей для разбора завалов, а также проблемы с логистикой и отсутствием официальной информации о масштабах происходящего.