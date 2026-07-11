Польша и Франция начали переговоры о европейском «ядерном зонтике»
Представители Польши и Франции провели в Париже первые консультации по вопросам ядерного сдерживания. Об этом сообщило правительство Польши. Во встрече участвовали представители Минобороны и МИД двух стран, уточнила пресс-служба администрации Франции.
«Обе делегации сосредоточились на текущей ситуации в области безопасности в Европе. Группа также обозначила масштабы дальнейших детальных переговоров и двустороннего сотрудничества, направленных на укрепление безопасности в Польше, Франции и во всей Европе»,— указано в сообщении польского правительства.
С инициативой начать диалог о ядерном сдерживании выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. В марте он объявил об изменении национальной ядерной доктрины. В числе предложений — расширить арсенал военно-воздушных сил и флота, увеличить количество атомных боеголовок и распространить французский «ядерный зонтик» на всю Европу.
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Инициатива Франции по усилению европейского ядерного сдерживания и расширению «ядерного зонтика» на другие европейские страны связана с общими опасениями по поводу надежности американских гарантий безопасности, особенно в свете возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Европейские политики, в частности из Германии, высказывали мнение о необходимости для Европы выстраивать собственную систему ядерного сдерживания, уменьшая зависимость от США.
Однако, эксперты считают, что Франция не сможет полностью заменить американский «ядерный зонтик», так как её ядерный арсенал ограничен. Париж стремится к укреплению сотрудничества с европейскими союзниками по ядерным вопросам, что отражается в идее «продвинутого сдерживания» и создании руководящих групп по ядерным вопросам, обменом разведывательной информацией, а также участием в ядерных учениях. Норвегия уже присоединилась к этой программе «продвинутого ядерного сдерживания», а Великобритания и Франция уже подписали соглашение, предусматривающее координацию их независимых ядерных сил.
Параллельно США рассматривают возможность размещения дополнительного ядерного арсенала в Европе для убеждения союзников в надежности своих гарантий безопасности. К этому проявляют интерес страны Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу. На фоне этих событий Россия и Китай выразили обеспокоенность заявлениями некоторых стран Евросоюза о возможности обзавестись ядерным оружием, призвав отказаться от совместных ядерных миссий и обратить внимание МАГАТЭ на эти заявления.