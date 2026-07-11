Польша и Франция начали переговоры о европейском «ядерном зонтике»

Представители Польши и Франции провели в Париже первые консультации по вопросам ядерного сдерживания. Об этом сообщило правительство Польши. Во встрече участвовали представители Минобороны и МИД двух стран, уточнила пресс-служба администрации Франции.

«Обе делегации сосредоточились на текущей ситуации в области безопасности в Европе. Группа также обозначила масштабы дальнейших детальных переговоров и двустороннего сотрудничества, направленных на укрепление безопасности в Польше, Франции и во всей Европе»,— указано в сообщении польского правительства.

С инициативой начать диалог о ядерном сдерживании выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. В марте он объявил об изменении национальной ядерной доктрины. В числе предложений — расширить арсенал военно-воздушных сил и флота, увеличить количество атомных боеголовок и распространить французский «ядерный зонтик» на всю Европу.

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