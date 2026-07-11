Первая ракетка России Даниил Медведев уволил тренера Томаса Юханссона
Сильнейший российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев принял решение расстаться со шведом Томасом Юханссоном, который играл ведущую роль в его тренерском штабе с сентября прошлого года.
Даниил Медведев с тренером Томасом Юханссоном в январе в Брисбене
Фото: Dan Peled / Reuters
«Спасибо, за отличную работу, Томас! Мне было приятно сотрудничать с вами, и я ценю все, что вы сделали»,— написал в социальных сетях спортсмен, который работал с 51-летним победителем Australian Open 2002 года последние десять с небольшим месяцев.
В октябре прошлого года Медведев выиграл титул на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 в Алма-Ате, в январе сделал то же самое в Брисбене, а в феврале одержал победу на состязании категории 500 в Дубае. Однако на двух последних чемпионатах Большого шлема россиянин выступил неудачно. Он проиграл на самом старте Roland Garros, а на Wimbledon выбыл в третьем круге, не сумев три раза подать на партию во встрече с будущим четвертьфиналистом — 36-летним немцем Яном-Леннардом Штруффом.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев в ближайший понедельник, после завершения Уимблдонского турнира, будет занимать восьмое место, а по очкам, набранным с начала сезона,— пятое.
Фотогалерея
Ключевые эпизоды пути Даниила Медведева
Сотрудничество Даниила Медведева с Томасом Юханссоном, чемпионом Australian Open 2002 года, началось после того, как в августе 2025 года (по некоторым данным) Медведев расстался со своим многолетним наставником Жилем Сервара. Сервара тренировал Медведева восемь лет индивидуально, и под его руководством теннисист поднялся на вершину мирового рейтинга и выиграл 20 титулов, включая US Open 2021 года. Разрыв с Сервара произошел на фоне серии неудачных выступлений и психологического кризиса Медведева, который привел к падению в рейтинге. О начале пробного периода сотрудничества с Юханссоном и австралийцем Роханом Гетцке было объявлено в сентябре 2025 года.
Первую победу с новой командой Медведев одержал в октябре 2025 года на турнире ATP-250 в Алма-Ате. Несмотря на это, делать серьезные выводы о перспективах их сотрудничества тогда было рано. Позже, в октябре 2025 года, Медведев вышел в полуфинал Rolex Shanghai Masters, и тогда было отмечено, что Юханссон помог ему выйти из психологического пике. В феврале 2024 года, когда Медведев вышел в финал Australian Open, в его команду также вошел француз Жиль Симон, который должен был помогать Сервара, но затем Сервара сообщил, что временно будет пропускать некоторые турниры. Это указывает на гибкость и поиск оптимального тренерского состава для Медведева.