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Первая ракетка России Даниил Медведев уволил тренера Томаса Юханссона

Сильнейший российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев принял решение расстаться со шведом Томасом Юханссоном, который играл ведущую роль в его тренерском штабе с сентября прошлого года.

Даниил Медведев с тренером Томасом Юханссоном в январе в Брисбене

Даниил Медведев с тренером Томасом Юханссоном в январе в Брисбене

Фото: Dan Peled / Reuters

Даниил Медведев с тренером Томасом Юханссоном в январе в Брисбене

Фото: Dan Peled / Reuters

«Спасибо, за отличную работу, Томас! Мне было приятно сотрудничать с вами, и я ценю все, что вы сделали»,— написал в социальных сетях спортсмен, который работал с 51-летним победителем Australian Open 2002 года последние десять с небольшим месяцев.

В октябре прошлого года Медведев выиграл титул на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 в Алма-Ате, в январе сделал то же самое в Брисбене, а в феврале одержал победу на состязании категории 500 в Дубае. Однако на двух последних чемпионатах Большого шлема россиянин выступил неудачно. Он проиграл на самом старте Roland Garros, а на Wimbledon выбыл в третьем круге, не сумев три раза подать на партию во встрече с будущим четвертьфиналистом — 36-летним немцем Яном-Леннардом Штруффом.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев в ближайший понедельник, после завершения Уимблдонского турнира, будет занимать восьмое место, а по очкам, набранным с начала сезона,— пятое.

Евгений Федяков

Фотогалерея

Ключевые эпизоды пути Даниила Медведева

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Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

Фото: Tony O'Brien / Reuters

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

Фото: Sergio Perez / Reuters

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

Фото: ETTORE FERRARI / EPA / ТАСС

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

Фото: Edgar Su / Reuters

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

Фото: Paul Childs / Reuters

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / ТАСС

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Фото: Mathias Schulz / Newhouse Media / MB Media / Getty Images

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Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

Фото: Tony O'Brien / Reuters

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

Фото: Sergio Perez / Reuters

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

Фото: ETTORE FERRARI / EPA / ТАСС

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

Фото: Edgar Su / Reuters

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

Фото: Paul Childs / Reuters

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / ТАСС

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Фото: Mathias Schulz / Newhouse Media / MB Media / Getty Images

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Сотрудничество Даниила Медведева с Томасом Юханссоном, чемпионом Australian Open 2002 года, началось после того, как в августе 2025 года (по некоторым данным) Медведев расстался со своим многолетним наставником Жилем Сервара. Сервара тренировал Медведева восемь лет индивидуально, и под его руководством теннисист поднялся на вершину мирового рейтинга и выиграл 20 титулов, включая US Open 2021 года. Разрыв с Сервара произошел на фоне серии неудачных выступлений и психологического кризиса Медведева, который привел к падению в рейтинге. О начале пробного периода сотрудничества с Юханссоном и австралийцем Роханом Гетцке было объявлено в сентябре 2025 года.

Первую победу с новой командой Медведев одержал в октябре 2025 года на турнире ATP-250 в Алма-Ате. Несмотря на это, делать серьезные выводы о перспективах их сотрудничества тогда было рано. Позже, в октябре 2025 года, Медведев вышел в полуфинал Rolex Shanghai Masters, и тогда было отмечено, что Юханссон помог ему выйти из психологического пике. В феврале 2024 года, когда Медведев вышел в финал Australian Open, в его команду также вошел француз Жиль Симон, который должен был помогать Сервара, но затем Сервара сообщил, что временно будет пропускать некоторые турниры. Это указывает на гибкость и поиск оптимального тренерского состава для Медведева.

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