Чешская молодость одолела опыт

Победительницей женского Wimbledon стала чешка Линда Носкова, которая в драматичном финале в трех партиях переиграла свою соотечественницу Каролину Мухову. Это первый титул, завоеванный на турнирах Большого шлема 21-летней теннисисткой, оказавшейся самой молодой чемпионкой лондонского мейджора с 2011 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чешская теннисистка Линда Носкова

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Чешская теннисистка Линда Носкова

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Сражение Линды Носковой и Каролины Муховой, которые два года назад едва не взяли бронзу в парном разряде на парижской Олимпиаде, было первым финалом турнира Большого шлема с участием двух представительниц одной страны за последние девять лет. В предыдущий раз соотечественницы пересекались на решающей стадии мейджора в 2017 году на US Open, где американка Слоун Стивенс переиграла Мэдисон Кис. Этот факт по-своему иллюстрирует сегодняшний уровень конкуренции в женском теннисе. А на Wimbledon «национальных» финалов не было еще дольше — с 2009 года, когда Серена Уильямс победила свою сестру Винус.

Нынешнее сражение за престижнейший титул выглядело классическим противоборством молодости и опыта, которые нынешним летом на траве выглядели одинаково хорошо. Носкова три недели назад взяла титул на турнире категории 500 в Берлине, а Мухова спустя несколько дней сделала то же самое в Бад-Хомбурге. Носковой для шести побед на пути в финал потребовалось 10 часов 9 минут, а Муховой — всего на 26 минут больше. При этом обеим пришлось отыгрывать матчболы. Носкова была на грани поражения в матче третьего круга, где ее соперницей была Сорана Кырстя из Румынии, а Мухова — в полуфинале против американки Коко Гауфф.

Нагрузка, выпавшая на долю Муховой в том матче против седьмой ракетки мира, давала основания полагать, что в финале ей будет сложнее.

Хотя в плане психологии 29-летняя теннисистка из Оломоуца, которая всю свою карьеру периодически борется с различными травмами, считается достаточно устойчивой. К тому же за плечами Муховой уже имелся финал Roland Garros 2023 года, в котором она оказала упорнейшее сопротивление польке Иге Швёнтек, являвшейся на тот момент первой ракеткой мира и королевой грунтового покрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Линда Носкова подает мяч Фото: Brian Inganga / AP Линда Носкова против Каролины Муховой Фото: Toby Melville / Reuters Каролина Мухова отбивает подачу соперницы Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Линда Носкова Фото: Andrew Couldridge / Reuters Каролина Мухова Фото: Kin Cheung / AP Трибуны Wimbledon Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Reuters Линда Носкова Фото: Marko Djurica / Reuters Следующая фотография 1 / 8 Линда Носкова подает мяч Фото: Brian Inganga / AP Линда Носкова против Каролины Муховой Фото: Toby Melville / Reuters Каролина Мухова отбивает подачу соперницы Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Линда Носкова Фото: Andrew Couldridge / Reuters Каролина Мухова Фото: Kin Cheung / AP Трибуны Wimbledon Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Reuters Линда Носкова Фото: Marko Djurica / Reuters

Вот и на этот раз Мухова смогла проявить характер. До середины матча Носкова, которая прекрасно освоилась на траве и научилась использовать все нюансы этого покрытия, имела ощутимое преимущество. Она оставила за собой первый сет и вела 5:2 во второй партии, когда началось самое интересное. В восьмом гейме на своей подаче Мухова отыграла три матчбола, в девятом, продолжавшемся почти одиннадцать минут — еще один, а затем реализовала седьмой брейк-пойнт. К тому моменту уже стало ясно, что Носкову, у которой эйсы чередовались с двойными ошибками, захлестнули эмоции, и концовка сета прошла под диктовку Муховой, взявшей пять геймов подряд.

И все-таки в самый нужный момент Носкова не дрогнула.

В первом гейме третьей партии она отыграла три брейк-пойнта, используя в том числе резаный и укороченный удары, и взяв после этого подачу Муховой, устремилась к своей победе, которую добыла с пятого матчбола прекрасной подачей по линии.

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В итоге — 6:2, 5:7, 6:3 за 2 часа 28 минут. Носкова стала самой молодой победительницей Wimbledon c 2011 года, когда там победила ее соотечественница Петра Квитова, которая также в 21 год обыграла россиянку Марию Шарапову. В мировом рейтинге обе участницы нынешнего финала в понедельник обновят личные рекорды: Мухова станет шестой, а Носкова — седьмой. От первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко обе отстают значительно. А в классификации по очкам, набранным в этом году, где лидерство сохраняет россиянка Мирра Андреева, они будут занимать, соответственно, четвертое и седьмое места.

Евгений Федяков