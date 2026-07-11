Чешская теннисистка Линда Носкова выиграла Wimbledon

Составлено ИИ-Ассистентъ

Победа Линды Носковой на Wimbledon ознаменовала третий случай за последние четыре года, когда турнир выигрывает чешская теннисистка. В 2023 году чемпионкой стала Маркета Вондроушова, а в 2024 году этот титул завоевала Барбора Крейчикова. Чешские теннисистки продемонстрировали стабильные результаты на Wimbledon: Вондроушова стала первой теннисисткой, выигравшей турнир, находясь на 42-м месте в рейтинге WTA. Эти успехи подчеркивают сильные традиции и школу чешского женского тенниса.

В целом, чешский женский теннис выделяется стабильностью, о чем свидетельствует большое количество чешских теннисисток в первой полусотне мирового рейтинга WTA — восемь. Финал 2026 года между Каролиной Муховой и Линдой Носковой стал первым в истории турниров Большого шлема, в котором за титул боролись две представительницы Чехии. В прошлый раз финал турнира Большого шлема с участием теннисисток одной страны был зафиксирован в 2017 году на US Open, где победу одержала американка Слоун Стивенс, обыграв Мэдисон Киз. Мухова также выходила в финал Roland Garros в 2023 году, где уступила польке Иге Швёнтек, а Носкова до этого лишь доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.