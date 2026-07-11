Титул десятилетия

Победительницей Wimbledon среди теннисисток до 18 лет стала 17-летняя россиянка Анна Пушкарева, которая в решающем матче в трех партиях сломила сопротивление лидера мирового рейтинга в этой возрастной категории 15-летней китаянки Сунь Синьжань. Это первый успех российских теннисисток на юниорском Wimbledon с 2016 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисистка Анна Пушкарева

Фото: Kin Cheung / AP Теннисистка Анна Пушкарева

Фото: Kin Cheung / AP

Молодые российские спортсменки на юниорских турнирах Большого шлема постоянно находятся в центре внимания. Например, в этом году на Открытом чемпионате Австралии до финала дошла Екатерина Тупицына, уступившая в финале Ксении Ефремовой — своей бывшей соотечественнице, которая с 2023 года выступает за Францию, а на недавнем Roland Garros первенствовала Алиса Октябрева, подавшая документы на чешский паспорт. На Wimbledon же пришла очередь 17-летней Анны Пушкаревой. Она начала заниматься теннисом в 6 лет в родном Владивостоке в клубе «Садгород» под руководством своего отца Николая Пушкарева, а в сентябре 2019 года, переехав в Химки, приступила к тренировкам в Академии Александра Островского — известного спортивного менеджера, который обеспечивает финансирование нынешнего этапа карьеры новоиспеченной чемпионки Wimbledon. Там Пушкарева сначала работала с Дмитрием Новиковым, а в ноябре 2022 года перешла к другому тренеру — Георгию Саблиеву. В 2023 году юная россиянка выиграла престижный турнир Les Petits As во французском Тарбе, считающийся неофициальным чемпионатом мира в возрастной категории до 14 лет.

Занимая в мировом рейтинге теннисисток до 18 лет 28-е место, Пушкарева при посеве на Wimbledon получила 14-й номер. На пути в финал она одержала пять побед, в том числе три — в трех партиях, а в решающем матче вышла на талантливую китаянку Сунь Синьжань, которая в 15 лет возглавляет мировую юниорскую классификацию. Представительница Китая считалась фаворитом. Для того, чтобы выйти в финал ей понадобилось всего десять сетов и лишь 5 часов 18 минут, на два с лишним часа меньше, чем Пушкаревой, а в их единственной предыдущей встрече, которая состоялась в этом году на грунте в Милане, Сунь Синьжань взяла верх в двух партиях.

Встреча получилась очень нервной и упорной. В первой партии Пушкарева вела — 5:3, имел сетбол, но не использовала его и затем проиграла четыре гейма подряд.

Во втором сете преимущества не удержала уже китаянка, которая выигрывала 2:0. Судьбу третьей партии решил брейк, сделанный Пушкаревой в седьмом гейме, по окончании которого Сунь Синьжань взяла медицинский перерыв. Поведя — 5:3, россиянка не реализовала один матчбол на чужой подаче, а в десятом гейме не удержала преимущества, ведя 5:4 и 40:0. Однако четвертый матчбол, который Пушкарева, не стушевавшись завоевала в атаке у сетки, оказался для нее счастливым. Завязав перестрелку на задней линии, она заставила соперницу ошибиться и победила — 5:7, 6:3, 6:4 за 2 часа 23 минуты.

Ключевым фактором в этом финале стала агрессивность Пушкаревой, которая выиграла активными ударами 39 очков против 21. И это, судя, по всему, неудивительно. «Сильное качество Пушкаревой заключается в том, что по характеру она — настоящий игрок и на соревнованиях зачастую показывает теннис гораздо более высокого уровня, чем на тренировках»,— прокомментировал специально для «Ъ» эту победу заслуженный тренер России Борис Собкин, который периодически помогает Пушкаревой в Академии Александра Островского, где сейчас работает тренером-консультантом.

Для российских юниорок это первый уимблдонский титул за последние десять лет. Напомним, что в 2016 году там победила Анастасия Потапова, другая воспитанница Академии Александра Островского, которая с этого сезона выступает под флагом Австрии.

Евгений Федяков