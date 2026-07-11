В центре Москвы подтопило вестибюль станции метро из-за сильного ливня

Во время сильного ливня в Москве, прошедшего днем в субботу, наблюдалось поступление воды в вестибюль станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Представители метрополитена отметили, что воду убирали сотрудники станции, она уходила в дренажную систему. Станция «Трубная» работает штатно.

«Мосводосток» сообщил, что во время грозы на Трубной площади «образовалось временное скопление воды, которое оперативно принято водосточной сетью».

Столичный Дептранс сообщил о задержке трамваев в Верхнем Сусальном переулке, возле остановки «Курский вокзал», из-за упавшего на пути дерева. К настоящему моменту движение транспорта восстановлено. В Дептрансе призвали москвичей пользоваться метро для проезда по городу: по прогнозам синоптиков, грозовая погода сохранится в столице до завтрашнего вечера.

По данным СМИ, во время грозы в Москве два человека пострадали при ударе молнии.