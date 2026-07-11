РЕН ТВ: два человека пострадали при ударе молнии в Москве

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с ударами молний фиксировались в Московском регионе и ранее. Например, в июле 2024 года от удара молнии в подмосковном парке «Патриот» погиб один человек и трое пострадали. В том же месяце ураган «Орхан» с грозами и сильным ветром обрушился на Москву и Подмосковье, до этого летом 2023 года в Коломне при схожих метеоусловиях молния ударила в электросамокат, рядом с которым находилась пострадавшая женщина.

В целом, циклоны часто становятся причиной неблагоприятных погодных явлений в Московском регионе, приводя к сильным осадкам. Так, 9 июля 2026 года «Роскосмос» сообщил о циклоне, вызвавшем шторм в Калининградской области и принесшем в Москву ливни, грозы и град. Другие известные циклоны, влиявшие на Москву, включают «Эдгар» (июнь 2024 года), сопровождавшийся ливнями, грозами, градом и смерчем, а также «Ваня» (декабрь 2023 года), принесший рекордные снегопады.