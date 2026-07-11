Умер бывший владелец «Челси» Кен Бейтс

Бывший владелец и председатель «Челси» Кен Бейтс умер 11 июля в Монако в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кен Бейтс в 2017 году

Фото: John Sibley / Action Images / Reuters Кен Бейтс в 2017 году

Фото: John Sibley / Action Images / Reuters

«Решимость Кена бороться за “Челси” в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта»,— указано в сообщении клуба.

Кен Бейтс купил «Челси» в 1982 году за 1 фунт стерлингов. Такая цена была связана с финансовыми трудностями клуба и неудачами во втором дивизионе английской футбольной лиги.

После смены владельца к клубу присоединились Керри Диксон, Пэт Невин, Мики Томас, Найджел Спэкман, Дэвид Спиди и другие футболисты. При Кене Бейтсе команда вернулась в высший дивизион, выиграла два Кубка Англии (1997 и 2000), Кубок английской лиги (1998), Кубок обладателей кубков (1998) и Суперкубок UEFA (1998).

В 2003 году Кен Бейтс продал «Челси» российскому бизнесмену Роману Абрамовичу за 140 млн фунтов стерлингов. В мае 2022 года тот продал клуб консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.