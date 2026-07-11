Умер бывший владелец «Челси» Кен Бейтс
Бывший владелец и председатель «Челси» Кен Бейтс умер 11 июля в Монако в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Кен Бейтс в 2017 году
Фото: John Sibley / Action Images / Reuters
«Решимость Кена бороться за “Челси” в трудные времена и вести команду к победам никогда не будет забыта»,— указано в сообщении клуба.
Кен Бейтс купил «Челси» в 1982 году за 1 фунт стерлингов. Такая цена была связана с финансовыми трудностями клуба и неудачами во втором дивизионе английской футбольной лиги.
После смены владельца к клубу присоединились Керри Диксон, Пэт Невин, Мики Томас, Найджел Спэкман, Дэвид Спиди и другие футболисты. При Кене Бейтсе команда вернулась в высший дивизион, выиграла два Кубка Англии (1997 и 2000), Кубок английской лиги (1998), Кубок обладателей кубков (1998) и Суперкубок UEFA (1998).
В 2003 году Кен Бейтс продал «Челси» российскому бизнесмену Роману Абрамовичу за 140 млн фунтов стерлингов. В мае 2022 года тот продал клуб консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.
Эпоха владения «Челси» Кеном Бейтсом, начавшаяся с символической покупки за 1 фунт стерлингов в 1982 году, ознаменовала период восстановления клуба из второго дивизиона и достижения значимых трофеев, включая Кубок обладателей кубков и Суперкубок UEFA. В 2003 году он продал клуб Роману Абрамовичу за 140 миллионов фунтов стерлингов, что стало началом новой эры в развитии «Челси».
При Абрамовиче клуб превратился в одного из грандов мирового футбола, завоевав более двух десятков трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов UEFA, до того как был вынужден продать его в 2022 году консорциуму американского бизнесмена Тодда Бёли за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов из-за санкций. Новые владельцы активно инвестировали в клуб, потратив с лета 2022 года более 1 миллиарда фунтов стерлингов на новых игроков, однако это не привело к аналогичным успехам на поле, а финансовые показатели клуба показали рекордные убытки в истории Английской премьер-лиги. В 2023 году «Челси» также был оштрафован UEFA на 10 миллионов евро за предоставление неполной финансовой информации в период с 2012 по 2019 годы, когда клубом владел Абрамович.