Литва, Латвия и Эстония отвергли обвинения России в предоставлении неба для ВСУ
Временные поверенные в делах Латвии, Эстонии и Литвы в Москве объявили демарш МИД РФ и отвергли обвинения в предоставлении воздушного пространства Вооруженным силам Украины для атак на Россию. Совместное заявление опубликовано на сайте МИД Латвии.
«Временные поверенные в делах еще раз четко заявили, что страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России»,— указано в заявлении. Страны Балтии назвали заявления российской стороны «совершенно необоснованными».
О том, что страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, заявил 4 июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, у властей России есть «верифицированные данные».
Россия ранее неоднократно предупреждала страны Балтии, что будет считать их ответственными за пролеты украинских беспилотников через их воздушное пространство для атак на российскую территорию. Так, представитель МИД России Мария Захарова в начале апреля 2026 года заявила о готовности ответить странам Балтии в случае допуска пролета беспилотников ВСУ. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в середине апреля 2026 года также отмечал, что РФ имеет право на самооборону в случае пропуска БПЛА Украины третьими странами.
Страны Балтии, включая Эстонию, Латвию и Литву, отрицали выдачу подобных разрешений Украине. В Минобороны Латвии утверждают, что Москва «проводит масштабную скоординированную информационную операцию», распространяя дезинформацию о том, что страны Балтии позволяют использовать свои территории для украинских атак против России. Однако Служба внешней разведки России в мае 2026 года заявляла о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак с помощью БПЛА.