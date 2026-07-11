Литва, Латвия и Эстония отвергли обвинения России в предоставлении неба для ВСУ

Временные поверенные в делах Латвии, Эстонии и Литвы в Москве объявили демарш МИД РФ и отвергли обвинения в предоставлении воздушного пространства Вооруженным силам Украины для атак на Россию. Совместное заявление опубликовано на сайте МИД Латвии.

«Временные поверенные в делах еще раз четко заявили, что страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России»,— указано в заявлении. Страны Балтии назвали заявления российской стороны «совершенно необоснованными».

О том, что страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, заявил 4 июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, у властей России есть «верифицированные данные».