Участник ЧМ-2026 от ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет

Южноафриканский футболист, участник чемпионата мира по футболу 2026 года в составе сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает местное издание The Citizen. Причина смерти не раскрывается.

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Фото: Rogan Ward / Reuters Джейден Адамс

Фото: Rogan Ward / Reuters

Джейден Адамс с 2025 года играл за южноафриканский клуб «Мамелоди Сандаунз», который выступает в премьер-лиге ЮАР. Первый контракт спортсмен подписал в 2020 году с клубом «Стелленбос».

Футболист сыграл во всех трех матчах ЧМ-2026 группового этапа — против Чехии, Мексики и Южной Кореи. На его счету нет голов. Команда ЮАР вылетела с чемпионата в матче 1/16 финала, проиграв сборной Канады со счетом 0:1. Во время этого матча Адамс был в запасе.