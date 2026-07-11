Участник ЧМ-2026 от ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет
Южноафриканский футболист, участник чемпионата мира по футболу 2026 года в составе сборной ЮАР Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает местное издание The Citizen. Причина смерти не раскрывается.
Джейден Адамс
Фото: Rogan Ward / Reuters
Джейден Адамс с 2025 года играл за южноафриканский клуб «Мамелоди Сандаунз», который выступает в премьер-лиге ЮАР. Первый контракт спортсмен подписал в 2020 году с клубом «Стелленбос».
Футболист сыграл во всех трех матчах ЧМ-2026 группового этапа — против Чехии, Мексики и Южной Кореи. На его счету нет голов. Команда ЮАР вылетела с чемпионата в матче 1/16 финала, проиграв сборной Канады со счетом 0:1. Во время этого матча Адамс был в запасе.
Участие сборной ЮАР на Чемпионате мира по футболу 2026 года началось с матча против Мексики на стадионе Azteca в Мехико 11 июня. В групповой этап также входили Южная Корея и Чехия. Южноафриканская команда успешно обыграла Южную Корею со счетом 1:0 в третьем туре группового этапа, обеспечив себе выход в 1/16 финала мирового первенства.
Однако в матче 1/16 финала сборная ЮАР встретилась с командой Канады. Эта игра состоялась 28 июня, и по ее итогам ЮАР выбыла из турнира. Чемпионат мира по футболу 2026 года проводится в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. "Матч ТВ" приобрел права на показ этого турнира в России.