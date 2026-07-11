Челябинский губернатор посетил Златоуст, где ликвидируют последствия шторма

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Златоуст и провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий прошедшего вчера вечером шторма, сообщает пресс-служба главы региона.

С докладом на штабе выступили глава Златоуста Олег Решетников и представители служб и структур, задействованных в работе по ликвидации последствий. В городе продолжают восстанавливать электроснабжение, а также устранять повреждения кровли на 20 многоквартирных домах. Идет зачистка трамвайных путей от упавших деревьев и восстановление контактной сети в местах порывов. Газовые службы устраняют отключения в нескольких домах.

Глава региона поручил усилить местные службы дополнительными ремонтными бригадами из других городов области. Ожидается, что основные последствия шторма в Златоусте будут устранены уже сегодня-завтра.