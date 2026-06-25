Дагестан и Чечня получат 2,5 млрд руб. на восстановление после наводнений

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика выделения средств из резервного фонда правительства для ликвидации последствий стихийных бедствий широко распространена. В частности, в июне 2024 года Оренбургской области было выделено почти 4 млрд рублей на восстановление после паводка, а ранее в мае того же года региону предоставили 5 млрд рублей на восстановление объектов ЖКХ. В мае 2024 года Курганская область также получила 4 млрд рублей из резервного фонда на помощь пострадавшим от паводка и восстановительные работы. В сентябре 2024 года Оренбургская область получила около 1,2 млрд рублей на возмещение затрат по апрельскому наводнению. В 2023 году 11 регионам, включая Курганскую, Магаданскую и Тюменскую области, из резервного фонда было направлено более 2,5 млрд рублей на компенсацию расходов по тушению лесных пожаров.

Масштабные природные явления, требующие серьезной финансовой помощи, происходят не только в России. Так, в апреле 2024 года Казахстан объявил, что выделит часть из изъятых у олигархов $90 млн (40 млрд тенге) на устранение последствий паводков. В сентябре 2024 года в Чехии из-за наводнений было эвакуировано более 21 тыс. человек, а в июле 2025 года Китай направил 50 млн юаней (около $7 млн) провинции Хэбэй на восстановление после стихийного бедствия и строительство инфраструктуры. Восстановление поврежденных территорий после наводнений может занимать месяцы или даже годы. В 2025 году глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство начало подготовку к паводкоопасному периоду, предоставив предварительный прогноз весеннего половодья на 2025 год.