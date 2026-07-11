Пентагон опубликовал новую подборку секретных файлов об НЛО
Военное министерство США рассекретило четвертую партию документов о случаях наблюдения за неопознанными летающими объектами (НЛО). На специальном сайте было опубликовано 40 файлов, включая 14 документов, 19 видео, четыре аудиофайла и три изображения.
Материалы были предоставлены в том числе NASA, ЦРУ, ФБР и Министерством энергетики. Почти половина файлов датирована 2010 годом или более поздним сроком. На опубликованных видео запечатлены инфракрасные кадры, снятые военными камерами. Также представлены фото необъяснимых объектов, снятые в том числе над западной частью Тихого океана, Атлантикой и Ближним Востоком.
В одном из документов, обращает внимание CBS, описывается вторжение неопознанного объекта в воздушное пространство над заводом по производству ядерного оружия «Пэнтекс» в штате Техас в сентябре 2015 года. Документ включает показания двух офицеров, которые преследовали объект. «Хотя им не удалось догнать объект, они остановили свой автомобиль и вышли. Оказавшись снаружи, они заметили, что объект не издавал никаких звуков... Им не удалось обнаружить какой-либо двигательной установки на объекте при осмотре с помощью бинокля»,— говорится в отчете.
Рассекретить документы об НЛО приказал президент США Дональд Трамп. Первый пакет из 158 файлов был опубликован 8 мая. Вторая часть из 64 документов была обнародована 22 мая, третья часть с 72 файлами — 13 июня.
Публикация документов об НЛО Пентагоном происходит по указанию экс-президента США Дональда Трампа, который в середине апреля (2026 года) пообещал раскрыть «любопытные» данные на эту тему, объясняя это большим интересом американцев к внеземным цивилизациям. Ранее он обвинил своего предшественника Барака Обаму в разглашении секретной информации, когда тот комментировал тему пришельцев. Сам Трамп не утверждал, что верит в инопланетное происхождение этих явлений, однако в его окружении достаточно тех, кто интересуется и даже «одержим» темой НЛО, например, вице-президент США Джей Ди Вэнс, который заявил, что планирует посвятить изучению вопроса свой отпуск в августе. Дональд Трамп-младший, старший сын президента, говорил о «доказательствах существования нечеловеческого разума, который иногда взаимодействует с нашей планетой». В то же время, некоторые конгрессмены настаивают на раскрытии документов, касающихся неопознанных воздушных явлений, и требуют большей прозрачности.