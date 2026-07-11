Пентагон опубликовал новую подборку секретных файлов об НЛО

Военное министерство США рассекретило четвертую партию документов о случаях наблюдения за неопознанными летающими объектами (НЛО). На специальном сайте было опубликовано 40 файлов, включая 14 документов, 19 видео, четыре аудиофайла и три изображения.

Материалы были предоставлены в том числе NASA, ЦРУ, ФБР и Министерством энергетики. Почти половина файлов датирована 2010 годом или более поздним сроком. На опубликованных видео запечатлены инфракрасные кадры, снятые военными камерами. Также представлены фото необъяснимых объектов, снятые в том числе над западной частью Тихого океана, Атлантикой и Ближним Востоком.

В одном из документов, обращает внимание CBS, описывается вторжение неопознанного объекта в воздушное пространство над заводом по производству ядерного оружия «Пэнтекс» в штате Техас в сентябре 2015 года. Документ включает показания двух офицеров, которые преследовали объект. «Хотя им не удалось догнать объект, они остановили свой автомобиль и вышли. Оказавшись снаружи, они заметили, что объект не издавал никаких звуков... Им не удалось обнаружить какой-либо двигательной установки на объекте при осмотре с помощью бинокля»,— говорится в отчете.

Рассекретить документы об НЛО приказал президент США Дональд Трамп. Первый пакет из 158 файлов был опубликован 8 мая. Вторая часть из 64 документов была обнародована 22 мая, третья часть с 72 файлами — 13 июня.