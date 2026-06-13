Пентагон рассекретил третью часть документов о полетах НЛО

Военное министерство США опубликовало еще одну партию документов о полетах неопознанных летающих объектов (НЛО). Всего было опубликовано 72 файла. Рассекреченные материалы включают показания свидетелей, видеокадры и зарисовки.

Среди обнародованных данных представлен доклад ЦРУ от ноября 1955 года, составленный на основе показаний американца венгерского происхождения. В документе содержатся сведения о возможном перемещении НЛО между Москвой и Будапештом. К отчету приложен рисунок с предполагаемым курсом объектов.

Рассекретить документы об НЛО приказал президент США Дональд Трамп. В середине апреля он пообещал раскрыть «любопытные» данные. Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что эти материалы долгое время были «поводом для обоснованных спекуляций», и подчеркнул, что «пришло время американскому народу увидеть их своими глазами».

Первый пакет из 158 файлов был опубликован 8 мая. Для этого на сайте Пентагона создали специальный раздел. Вторая часть из 64 документов была обнародована 22 мая.